本报记者 崔 佳 王欣悦

1月18日，山城遍洒冬日暖阳。化好妆，换上衣服，拎起音响，“上河边！约了姐妹们录唱歌视频。”重庆市江津区李市镇林家嘴社区居民说。

“为啥到河边去？”居民何大荣说：“家门口的大肚子河又清了。”走进李市老街，一泓清水沿老街蜿蜒流淌，河岸修葺一新。

“前面这一座是百年石桥，身后这株黄葛树，有百年历史。”跟着何大荣的镜头，不少粉丝领略了河边的美景。镜头拉远，越来越多的居民来到河边的小广场、小花园，或闲坐休憩，或运动健身。

“这河本名李市小溪，当地习惯叫大肚子河。”李市镇镇长王忠彬告诉记者，这条河是长江三级支流，全长12公里，李市境内有8公里，近3万群众沿河而居。“以前在岸上能看到河底的石头，在河里能摸到鱼虾。场镇扩建后，由于污水管网配套滞后，就变成了藏污纳垢的臭水沟，不少居民受不了搬走了。”

长江流域水环境治理为李市镇带来了新生。2020年3月，李市小溪水环境综合治理项目启动。一年时间，1.48万平方米被征收面积全部拆除到位，零信访、零强拆、零事故。

“治污前，我们挨家挨户全面摸排下水道入网路径，确定施工方案。”中建三局李市小溪项目技术总工张迪介绍，3个工区同步施工，到2021年6月底，大肚子河管网工程共建成一二级主管网19.3公里，“还修建了三级入户支管7公里，实现场镇生活污水全覆盖。”

“治污与生态补水双管齐下，水质从原来的劣Ⅴ类提升到地表水Ⅳ类标准。”江津区生态环境局副局长王华春说：“同时实施河坝街景观工程，生态景观公园目前已初具雏形，群众茶余饭后有了好去处。”

“现在不光是老客户，游客们也多了。”林家嘴社区居民马荣在河边的酒厂生意越来越好，“保护好这来之不易的清水，咱们得一起努力。”

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 04 版）

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