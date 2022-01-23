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贵阳市乌当区——

买菜干净又舒心（新春走基层）

本报记者  汪志球  陈隽逸
2022年01月23日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　午后，天气回暖。75岁的李阿姨拖着小拉车，从家溜达着去附近的心怡农贸市场。这家位于贵阳市乌当区新创路街道钟坡西路的农贸市场，从外面看并不显眼，走进去才发现有点特别：没有一般市场扑面而来的腥味，没有随处可见的菜叶子、水渍，市场宽敞、整洁。

　　李阿姨直奔鲜肉区，“来10斤猪腿肉！”买完肉，李阿姨又转了一圈，不一会儿就装满了小拉车——有小茴香和花椒等调料，有胡萝卜和洋葱等蔬菜，还有橘子。自2003年心怡农贸市场建成以来，李阿姨就一直在这里买菜，“离家近，商品齐全，一趟下来啥都能买齐。”可有段时间，李阿姨这个老顾客对市场越来越不满，“城市里的路在变宽变美，可农贸市场还是一成不变。”

　　“城市发展要高质量，居民生活更需高品质。”乌当区委书记王鸣明说，“缺什么让群众提，补什么让群众议。”2021年，通过广泛征求民意，农贸市场扩量提质成为乌当区的一项重要工作。心怡农贸市场处于乌当城区中心，周边1公里内小区密集，覆盖6万左右居民。2021年7月，乌当区对心怡农贸市场进行标准化改造提升。

　　“原来就只有几盏白炽灯亮着，农贸市场内看起来很昏暗，新鲜的菜看着都不新鲜了，卖肉的摊位地上很油腻，稍不注意就容易滑倒。”李阿姨说。改造后，农贸市场地面换上了防滑水磨石，每个摊位前都设置了明沟排水，并按照食品类别进行干湿分区。所有摊位上都围了一圈LED节能灯带，照得蔬菜绿油油、瓜果亮晶晶。

　　“以前老感觉自己被‘围’在摊位里，挪动都费劲。”蒋光玉在心怡农贸市场卖了快20年的肉，让她最满意的是改造后摊位内的活动空间变宽了。改造后通过合理划分功能区，拆除多余摊位，让空间得到最大化利用。

　　“这次改造政府补贴了108万元，我们升级了通风、排水和消防系统，增设服务台和休息室，还实现了市场内无线网络全覆盖，努力为顾客提供干净、整洁和舒心的购物环境。”心怡农贸市场管理办主任刘传宝说。

　　“李阿姨不置办点年货？”记者问。“哪还用置办，想买啥随时都能买到。”李阿姨摆摆手，走出心怡农贸市场。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月23日 04 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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