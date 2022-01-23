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我国新一代运载火箭将执行2022年首发任务

2022年01月23日05:51 | 来源：光明日报
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　　 本报北京1月22日电 记者张蕾从中国航天科技集团有限公司第一研究院（以下简称“航天科技集团一院”）获悉，日前，长征八号遥二运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于1月21日安全运抵中国文昌航天发射场。之后，长征八号遥二运载火箭将在发射场完成总装和测试工作，预计于2月下旬至3月上旬择机完成发射任务——这将是我国新一代运载火箭2022年的首次发射任务。

　　 长征八号是新一代中型两级液体捆绑式运载火箭。其中，一子级以液氧/煤油作为推进剂，采用两台120吨级推力的YF-100发动机；二子级以液氢/液氧为推进剂，采用两台8吨级推力的YF-75发动机，具备二次启动能力；捆绑2个2.25米直径液体助推器，以液氧/煤油作为推进剂，各采用一台120吨级推力的YF-100发动机。全箭总长50.3米，芯一级直径3.35米，二级直径3米，单个助推器直径2.25米，起飞质量约356吨，主要用于发射近地轨道或太阳同步轨道有效载荷，可以将5吨的有效载荷送入700公里太阳同步轨道。

　　 “长征八号运载火箭采用绿色环保液体推进剂，按照模块化组合的思路进行研制，充分吸收了在役和新一代运载火箭研制成果，具有良好的继承性、先进性、适应性和经济性，可以填补我国太阳同步轨道运载能力空白，满足未来中低轨高密度发射任务需求。”航天科技集团一院长征八号运载火箭主管调度朱锡川表示。

(责编：牛镛、袁勃)

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