中国消费者协会日前发布春节消费警示，提醒消费者认清低价套路，防止中招。这个警示很及时。

纵观各类低价陷阱，都是价格降下来了，但消费者并未从中得到实惠：要么是货不对板、以次充好，要么满是套路、诱导花更多冤枉钱，可谓是“无效低价”。

消费者追求低价的心理再正常不过，一些不法商家正是利用了这一点，售卖劣质甚至是假冒商品。牺牲商品质量进行低价销售，虽能在短时间内吸引一批消费者，但这终归是昙花一现，低价低质的真相总会被戳破，一旦失去消费者信任，最终伤害的还是商家自己的利益。

降价让利是常见的促销手段，但要守住质量和合法经营的底线。经营者要树立正确的经营理念，诚信依法经营，不局限于赚快钱，真正为消费者提供质优价廉的优质商品和服务，与消费者建立更加稳定健康的互动联系，这样才能赢得消费者的认可、才能赢得企业长远发展的未来。

低价陷阱屡打不绝，很大程度上也是因为总有消费者“上钩”，让不法商家有利可图。从线下到线上，如今促销渠道越来越多样，营销方式越来越丰富，套路陷阱也越来越隐秘。消费者要擦亮眼睛、理性消费，通过正规渠道购买正规商品，避免因贪图便宜而忽视了商品质量。同时，要注意保留消费凭证，出现问题后及时维权。

春节期间是消费需求释放的高峰期，也是促销活动的集中期。对监管部门来说，要加大监管力度，及时处理投诉举报，倒逼有关经营者摒弃不良销售手段，合理竞争，提高商品质量，切实维护消费者合法权益。

作为传统消费旺季，春节消费对提振市场信心具有重要作用。各方应共同努力，消除行业乱象，营造良好的市场氛围。(赵心仪)

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