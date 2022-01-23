李劲峰、解统强

过去一年来，地处青藏高原腹地的青海省西宁市以作风建设、产业培育、理念更新等为“十四五”开局起步，经受住新冠肺炎疫情冲击，取得近十年颇为亮眼的发展业绩，带来系列新变化，令人对这座长期知名度不甚高的西陲边城刮目相看。

新气象新面貌的背后，以作风建设为抓手，“拼搏赶超”正成为高原古城奋力推进高质量发展的蝶变密码。

发展之变

入冬后，西宁天气干冷、寒风刺骨。走进西宁市甘河工业园，中复神鹰碳纤维西宁有限公司常务副总经理连峰哈着白气，穿梭在建设工地。最低气温零下10℃-零下20℃，冬季室外浇筑的混凝土到夏季极易开裂，土建工程无法顺利开展，他们就调整工序先搭建钢构，调试设备，争取尽早投产。

这家企业生产被誉为“黑黄金”的碳纤维，直径不足头发丝的十分之一，强度却是钢的7倍，大量应用于航空航天、风力发电等领域，市场上长期供不应求。四个月前，年产1.1万吨碳纤维的基地一期项目投产后，二期项目接续开建。

“从开建到投产，国内万吨碳纤维生产基地建设一般需3至5年。我们这儿每周都有干部来了解进度解决难题，这种‘水乳交融’状态，让西宁基地建设周期缩短至1年半。”连峰说，二期项目今年底投产后，西宁碳纤维年产能将达2.5万吨，占全国“半壁江山”。

西宁城区平均海拔超过2200米，地势东西狭长，南北两山对峙。长期以来，高寒的恶劣气候条件，有限的国土发展空间，重要的生态保护职能，导致西宁部分干部一度缺乏发展的信心和决心。

“一谈发展，大家首先就想到难。”不少基层干部坦言，自己长时间不思发展，对工作只求过得去，不求过得硬。尤其西宁冬季长达5个月，不少人进入“猫冬”状态，“习惯性地干半年，歇半年”。

若要赶超，唯有拼搏，能否真拼搏，关键在作风。立足新起点、抢抓新机遇，西宁市从2021年开始，从作风建设、产业调整、项目引进等方面入手，推动“感恩奋进、拼搏赶超”落地见效，激励广大党员干部展现新风貌、实现新作为。

“感恩奋进、拼搏赶超，核心要义在发展。”青海省委常委、西宁市委书记陈瑞峰说，感恩奋进，是要牢记嘱托、坚定笃行、砥砺奋进；拼搏赶超，是要勇于自我超越、比学赶超、争先进位，“以跳出西宁看西宁、立足青海看西宁、站在全国看西宁的底气和勇气，敢于超越自我、再创辉煌”。

发展首先体现在项目引进、产业培育。淘汰一批依赖低电价的高耗能、高污染项目后，结合清洁能源和盐湖资源禀赋，西宁重点引进新能源、新材料等项目，计划在“十四五”期间培育出光伏制造、锂电储能、新型材料三个千亿级产业集群。

眼下，西宁各个园区、工地都是一片火热忙碌的场景。各工业园区签订责任书，组队外出招商，不再“等米下锅”；更多干部不再坐守办公室，而是走进工地车间，帮助企业解难题促生产。

拼搏赶超一年间，发展成果沉甸甸。2021年，西宁市招商引资项目落地37个，总投资383亿元，到位资金200多亿元，创造新的历史纪录。多晶硅、锂电材料、碳纤维产能分别约占全国总量的20%、33%、36%，高原产业之城呼之欲出。

理念之变

在西宁市南川工业园，每周两次用无人机航拍重点项目建设工地，假如没发生变化，联络干部就要主动询问企业是否遇到困难；每个重点项目的微信群内，企业提出问题后园区主管干部需在10分钟内回复，复杂问题3个工作日内拿出解决方案，否则启动问责程序。

新标准带来新变化，新探索激发新动力。“以往大家到点就下班，现在白天要去现场，晚上回来还得加班。”这是南川工业园管委会不少工作人员，对过去一年来工作变化的最直观感受。

2021年2月份，西宁市印发了产业链“链长制”工作方案等10项文件，出台领导包保具体项目、产业链设立“链长”、重用“敢担当、善作为”干部等具体政策，系统推进拼搏赶超。 打开西宁市级领导包保重点企业工作进展跟踪台账，全市42家企业提出的员工上下班公交线路调整、生产融资难题、员工子女随迁入学等问题，逐一列成清单，督导职能部门解决。针对过去原料、市场两头在外，导致产业链条短，产品价值低问题，西宁为10条重点产业链设立“链长”，培育上下游企业促进强链、补链、延链。选出106名“敢担当、善作为”优秀干部，在换届时优先提拔使用。每季度召开拼搏赶超交流会，表现优秀的单位会上介绍经验，落后部门作表态发言，激励各级单位和部门“比学赶超”。

走出舒适区，提振精气神，当好“店小二”。一系列实打实举措，激励干部队伍主动担当积极作为，变“要我干”为“我要干”。过去一年来，刷新“西宁速度”、展现“西宁效率”的生动案例不断涌现：

总投资180亿元的青海高景太阳能单晶硅棒项目，65个建设难题得到政府迅速解决，一期项目从开工建设到点火试生产仅用时93天；

亚洲硅业新建项目面临用电缺口，东川工业园区管委会自筹资金3亿多元，专门配建变电站，赶在项目投产前完工；

在西宁市市民中心，新开办企业公章刻制、证照邮寄全部免费，市场主体开设实现“一网办、不见面、零收费”……

西宁市城中区通过重点项目“周安排、月调度、季考评”，招商引资超额完成年度任务，老旧小区改造完成5975套。城中区委书记冉清感慨，干部还是这些干部，在“拼搏赶超”的影响下，大家执行力、战斗力焕然一新。

作风之变

中午时分，西宁市市民中心办事大厅里依旧人来人往。12点多来到这里的市民王海莲，很快就办理完公司的特种设备注册登记业务，“真没想到中午还能来办事，不然又得上班时间请假过来，感觉特别方便”。

从2022年第一个工作日开始，西宁在西北地区率先推出政务服务工作日中午“不断岗”、周六9时至12时“不打烊”。

西宁市行政审批服务局副局长朱建美介绍，接到群众反映“上班时间没空办事、下班时间没处办事”问题后，市民中心转变工作作风，通过有序轮岗、内部挖潜、灵活调休，提供延时服务。

曾经，西宁市一些职能部门和窗口单位“门难进、脸难看、话难听、事难办”问题突出，成为影响西宁发展环境的“痼疾”。

窗口服务好不好，群众扫码说了算。西宁市交通运输局信息中心12328交通运输服务监督电话台三个月内就有办事群众5次扫码评价“不满意”，和另外9家单位被评为西宁市2021年群众不满意的“十差”单位。对此，西宁市出台政策，除公开通报批评外，连续两年成为“十差”单位的主要责任人将面临问责和调整。

2021年8月份“西宁评议”平台投入使用，当地直接收集办事群众在全市3200余家单位扫码评议的“满意”或“不满意”信息，对于“不满意”评价逐一回访，核实后责令责任单位整改，并严肃问责查实的作风问题。

截至目前，西宁市共有130多名工作人员，因群众评价“不满意”被问责。西宁市纪委党风室副主任席涛介绍，刚开始“西宁评议”平台每天能收到20多个群众“不满意”评价，“现在经常连续两三天都难遇到”。

线上评议，线下巡查。西宁市还组建10个作风巡查组，长期驻扎在各区县、部门，围绕为民服务、营商环境、干部作风等重点，变群众反映的“问题清单”为“督办清单”。同时在媒体开设“作风聚焦”专栏，强化舆论监督。

加油站申办“智慧洗车”业务久无下文，道路开挖7个多月未完工导致出行难，诸如此类的4900多个企业和群众“急难愁盼”问题得以整改解决，40多名干部受到纪检监察机关追责。

西宁市委副书记、作风建设领导小组组长谢宝恩说，领导包保重点项目、化解信访积案；加强作风巡查，发现问题直接督导；线上扫码将作风评议权交给服务对象……“西宁作风建设正落地见效。”

作风出战斗力。2021年10月下旬，新冠肺炎疫情侵袭西宁。万余名医护人员、党员干部、志愿群众20多个日夜奋战，顺利在一个病毒潜伏期内控制住疫情，受到多方肯定。身处抗疫“主阵地”的西宁市城西区委书记张俊录说，顶风雪、冒严寒、战疫情，“拼搏赶超的作风，让党员干部和工作人员人心更加凝聚、执行更加高效、斗志更加昂扬”。

推动高质量发展，创造高品质生活。全市财政支出八成以上用于民生领域，完善城市功能，构建15分钟“幸福生活圈”，“高原绿、西宁蓝、河湖清”持续释放生态红利。

“在多重压力下，过去一年来西宁保持稳的态势，进的担当，取得历史性发展成效。”西宁市市长孔令栋说，感恩奋进，拼搏赶超，最终落脚点是努力让人民生活得更美好更幸福，“聚力建设现代美丽幸福大西宁，‘幸福西宁’已成为高原古城最响亮的城市名片。”

(责编：王震、初梓瑞)