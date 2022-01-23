詹奕嘉

原标题：一座资源枯竭型城市的突围之路

新华社广州1月21日电（记者詹奕嘉）一度废弃的红砖厂房建成智能管控平台，钢铁厂区附近的加氢站投入运营，防灾减灾项目厂房正紧锣密鼓施工……1966年建成的韶关钢铁厂、如今的广东省韶钢产业园近期多了不少新的产业项目，以高炉、厂房为主的生产型厂区正向产业集聚的现代化园区转型。

韶钢的变化是广东省韶关市盘活闲置土地、寻求转型突围的缩影。地处粤湘赣交界的韶关，20世纪60年代开始布局了大批工矿企业，曾被称为“华南重工业基地”。改革开放以来，受产业布局变化影响，韶关众多工矿企业闲置了大量厂房和土地，被列入全国第三批资源枯竭型城市。

为让闲置用地“变废为宝”、加快产业集聚转型，韶关近年来推进“厂区变园区、产区变城区”改革。截至2022年1月，该市三批改革试点已盘活3563.5亩土地，占可盘活利用土地总量的19.3%；改革试点园区已签约28个新项目，总投资124.2亿元，其中15个项目已开工建设。

随着技术进步和产业升级，韶钢吨钢用地由原来的1平方米减少到0.5平方米，腾挪出来的土地有了新的“用武之地”。记者从负责园区规划运营的广东宝地南华产城发展有限公司了解到，韶钢已梳理出约3平方公里的用地，开建钢材生产园区、氢能产业发展区、钢铁产业链发展区等多个功能区。

“氢能项目一期建成后，可将钢铁生产过程中产生的焦炉煤气资源用于制氢，继而打造氢能创新产业链。”公司总经理冯国辉说，产业园区可发展新能源、新材料产业，为地方经济转型发展助力。

短短一年来，韶关市乳源县就通过盘活闲置低效用地、淘汰落后产能，新引进璞泰来氟树脂项目、禾康精细化工项目、卓特新能源智能制造生产线等多个项目。当地以落户多年的广东韶关乳源东阳光有限公司为龙头，“以商招商”延伸新材料、新能源等产业链条，推动有一定发展基础的生物医药、新材料、新能源项目落地。

不少因企业关停并转而空置的厂区、产区如今“旧貌换新颜”。韶关市武江科创园此前是一家破产玩具厂，厂房和宿舍经过微改造成了产业孵化创新中心，引入涵盖医学检测、生物医药、创意设计等领域的80多家企业。

“科创园对企业从入驻到开办提供了不少指引，租金也有一些减免，对我们这种初创企业的支持非常大。”2021年入驻园区的韶关市浩辰医学检验所有限公司总经理罗健说。

韶关市发展和改革局副局长谭秋雁说，作为粤港澳大湾区的北部生态屏障，韶关将深化与大湾区产业共建，探索产业转型、绿色发展新路。

(责编：王震、初梓瑞)