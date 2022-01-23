新华社北京1月22日电（记者魏飚、孙清清、吉宁）1月22日凌晨，在郑州火车站北岔区7-13号道岔附近，郑州桥工段郑州线路车间线路工长李秀海手持扫帚扫雪，腾起一片片雪花。“20日上午我们就接到值守待班命令，今天凌晨，班组全员出动，清除岔区积雪，确保列车进出站安全。”李秀海说。

中央气象台数据显示，1月21日8时至1月22日6时，内蒙古中部、陕西中北部、山西、河北、北京、天津、河南、山东西部、湖北西北部及新疆沿天山一带等地出现小到中雪或雨夹雪。

为确保雨雪天道路畅通、运输安全，各地公路、铁路、民航部门迅速行动。1月21日晚，北京环卫集团机扫公司天安门环境服务中心110余名职工一直忙到12点。1月22日凌晨，他们又开始扫雪。截至22日11时，北京环卫集团共出动作业人员14267人次，多功能除雪车431车次、融雪水车770车次、清扫车281车次、辅助作业车辆350车次。北京市交管局朝阳交通支队在做好雪天交通秩序维护工作的同时，在四惠、八王坟长途客运站开展驻站交通安全督导检查。

太原高速公路公司全员上阵做好除雪融冰保安全工作。22日14时许，记者在太原绕城高速冶峪收费站看到，路面已经见不到积雪，入口禁止七座以上客车及危化品车辆驶入高速。

在内蒙古，当地第一时间启动冰雪天气应急预案，连夜组织人员和机械迅速开展道路除雪除冰工作。内蒙古自治区交通运输厅公路局局长卢东升说：“我们累计出动养护人员1836人次、机械设备804班台，共撒布融雪剂1550吨、防滑料379立方米，保障各类物资运输车辆的正常通行，全力做到‘雪停路通’。”

截至1月22日10时，中国铁路郑州局集团有限公司及时启动应急预案，紧急出动3万余名除雪队伍，随下随扫，并借助喷灯、煤油、防冻液等工具和物品，提高除雪速度，确保站区道岔设备状态良好，列车接发正常。

为应对降雪天气，北京铁路警方管辖各站派出所在加强与铁路部门信息互通、加密客流预测预报频次的基础上，最大限度配备巡逻执勤警力，维护旅客乘降秩序，确保站区、列车治安秩序平稳有序。

“1月22日，呼和浩特地区降雪还在持续，但因降雪量较小，机场航班保障正常。”据内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司宣传主管龚玥介绍，在降雪期间，民航部门组织除雪人员24小时待命，及时组织机场除雪工作，确保航班飞行安全，各机场还加派服务人员做好旅客问询和机票退改签工作。

记者在北京新发地市场了解到，此次降雪没有影响到蔬菜的上市量，目前供应充足。但受产地收购价格上涨等因素综合影响，部分蔬菜品种价格出现小幅上涨。

记者在新发地市场看到，虽然天空飘着雪花，但没影响到商户们的正常经营，许多人正在忙碌地卸车、装车，一派热火朝天景象。新发地市场统计部负责人刘通表示，目前市场蔬菜供应充足，价格小幅度波动属于正常现象。

中央气象台预计，22日至24日，青藏高原及中东部地区将出现大范围雨雪天气。甘肃东部、宁夏南部、陕西、山西、河北南部、天津、河南、山东西部、湖北西北部以及西藏西南部等地的部分地区有中到大雪，局地有暴雪。

气象及交通部门提醒，降雪导致气温较低，体感阴冷，需做好能源调度和供应保障工作，公众应注意防寒保暖。同时，持续降雪天气下，路面湿滑，能见度较差，驾车时要谨记“降速、控距、亮尾”，控制好车速，与周围车辆保持好安全距离，避免紧急制动、急加速和急打方向，防止车辆失控侧滑侧翻。

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