【新春走基层·精心呵护城镇“微细胞”11】

气温零下10℃，天空刚擦黑，位于山西大学城附近的一条小路上，70来家小吃摊不约而同“集合”在一起。

“老妹儿，今天吃点啥？”2米多长的烧烤车前，围着七八位客人，哈尔滨姑娘李金湘来山西晋中12年了，东北口音一点没变。“滋滋滋”，烤串在她手里翻动着，散出了油香。

“没证照、没固定摊位。为了占个好地方，经常和其他摊主吵来吵去。一听城管，心里就发毛。”回想起以前的日子，李金湘至今还后怕。

在当地，像李金湘这样的流动摊贩有3000多位。“摊贩扎堆的地方，就是群众有需求的地方。”晋中市城市管理局副局长史锋感慨，“我们给流动摊贩‘定制’专属的便民市场，让他们名正言顺地搞经营。”

精细化管理，并不容易，选址便是大问题。城市管理局想了一个新招：让摊主们推选出代表，再请摊主带着，满城转悠，寻找心仪的场地。之后，再根据实际情况确定。李金湘就是“代表”之一。

“这样的感觉太好了！我们商户有‘发言权’了，自己找的地方肯定满意。”李金湘第一时间报了名，租下了一个大约12平方米的摊位，一个月只要180元，比自己租店面，便宜好几千块钱。

没过一年，李金湘的第二家烧烤摊又在夜市出现。“体检、办理健康证明、发放经营卡……我们只要准备好资料，一次都不用跑，你看，我们都是持证上岗！”

老话讲，“一步差三市”，位置是大家最在意的事，“很公平，大家抓阄选摊位，一切流程都公开透明！”李金湘说。

“环境好了，我和‘左邻右舍’都处成了朋友，还建立了一个微信群。”最近，她在群里听说政府还要在市中心建20处廉价便民市场，水气热一应俱全。“我还想再租一个呢。”李金湘说。

（本报记者 杨珏 本报通讯员 伏沼竹）

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