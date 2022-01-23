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街头干洗店

2022年01月23日08:57 | 来源：光明日报
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　　 【新春走基层·精心呵护城镇“微细胞”11】

　　 “大姐，你给帮忙改一下拉链，顺便把呢子大衣也熨一熨呗。”冬日暖阳，一位女士款款走进三和干洗店。

　　 “没问题，你三天后来取吧！”店主鄢细珍放下缝纫机上的活，双手接过衣裳仔细打量。

　　 这家坐落在辛亥革命博物馆东侧的三和干洗店，已经开了20多年了。今年59岁的鄢细珍说，做生意，讲究天和、地和、人和。干洗店能在武汉中心城区开到今天，全靠街坊、社区和政府的照顾与帮衬。

　　 2017年，武汉开展干洗行业挥发性有机物污染治理，引导干洗经营单位淘汰开启式干洗机。“我家这台全封闭式干洗机就是当时更新的，政府补贴了2万元呢，自己只掏了1万多元。”鄢细珍指着洁净的机器说。

　　 30平方米的小店，除开洗衣材料，房租是成本的重头。新冠肺炎疫情突袭武汉，干洗店一下子没了生意。鄢细珍急得茶饭不思。

　　 “一天，武昌区的工作人员给我打电话说，按照政策，可以减免6个月的房租。”她深深舒了一口气，干洗店又活了过来。

　　 2021年8月，因为疫情，干洗店又免交2个月房租。“一前一后，算起来有12800元呢。”鄢细珍感激不已。

　　 除开真金白银的扶持，社区无微不至的关怀，同样让鄢细珍倍感温暖。

　　 “为方便居民，也为扩大三和的潜在顾客，社区特地将干洗店作为一处便民服务点，发了一块牌子。”长湖北村社区干事詹细香介绍，鄢细珍在免费为居民缝缝补补的学雷锋服务活动中，积攒了很好的口碑与人气。

　　 詹细香说，社区是老房子，没有物业。不管是店里电线老化要改线，还是下水道堵塞要疏通，只要跟社区一反应，他们都火速响应。社区能解决的，即刻解决。需要寻求街道支持的，他们迅速上报争取。

　　 干洗水洗、皮服保养、缝纫缝补、定做窗帘、衣服染色……鄢细珍在这30平方米的干洗店，拓展出来一方天地。“现在，店里有很多回头客，光是会员都有1000多位。就在前几天，还有一个老顾客从黄陂区把衣服邮过来让我改呢！”鄢细珍满脸欣慰地说。

　　 （本报记者 张锐 夏静）

(责编：王震、初梓瑞)

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