本报北京1月22日电（记者张景华）近日，北京市通州区召开城市副中心产业高质量发展推进大会，发布“产业空间清单”“产业政策清单”“应用场景清单”“企业服务清单”，打出产业高质量发展“组合拳”。

年前，国务院出台了支持北京城市副中心高质量发展的意见，未来5年，城市副中心将投资落地8000亿元，城市承载力将再提升再扩容；中国人民大学、人大附中、北京小学、安贞医院、北大人民医院、友谊医院等一批名校和优质三甲医院入驻，高品质的公共服务将使城市副中心更宜居更宜业；北京市赋权城市副中心137项行政审批事项，实现了行政审批的扁平化和高效化，优化营商环境5.0版在副中心落地优势将更凸显。

此次推进会重点推介的54个项目，资源多，涉及用地近4平方公里，相当于1.5个金融街的面积；区位优势明显，近半数项目位于副中心核心承载区内；交通便利，六成推介项目位于轨道站点800米半径范围内；配套成熟，医院、学校、三大建筑等优质资源加速聚集。城市副中心规划产业及居住空间将达到96平方公里，为企业入驻发展提供充足空间。未来城市副中心将成为投资兴业的新高地。

通州区相关负责人表示，目前北京市分两批赋权城市副中心137项行政审批事项，基本实现了“副中心的事情副中心办”。与此同时，城市副中心也出台了十大类专项扶持政策，涵盖“两区”建设、绿色金融、文化旅游、科技创新、数字经济、医药健康、高层次人才等领域。

“面对高层次人才，我们有‘灯塔计划’和‘运河计划’，着重培养科创、文创、金融等领域高层次人才，为人才提供创业项目奖励100万元。”通州区投促中心相关负责人介绍。

城市副中心作为北京新两翼的重要一翼，是疏解非首都功能的重要载体，是京津冀协同发展的桥头堡。截至目前，通州区已与河北省廊坊市、天津市滨海新区、天津市宝坻区签订政务服务“跨省通办”协议，与北京市朝阳区、顺义区、大兴区及经开区建立政务服务联动办理机制，签署“跨区通办”协议，首批26项政务服务事项已实现“跨区通办”。

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