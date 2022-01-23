本报北京1月22日电（记者陈晨）2022年中储粮工作会议暨党风廉政建设和反腐败工作会议22日在京召开。记者从会上获悉，中储粮集团公司落实储备规模结构布局调整任务取得实质进展，现有中央储备粮自储比例提升至98%。储备精益管理进一步加强，中央储备粮科技储粮覆盖率连年保持在98%以上，仓容完好率连年保持在95%以上。完成中央储备粮监控系统功能升级和30家中央储备棉社会承储库点监控系统建设，实现对中央储备粮棉在线监控全覆盖，仓储基础设施建设高标准高质量推进，2021年启动建设118个项目仓容1060万吨，为维护国家粮食安全发挥了重要作用。

2021年，中储粮积极发挥科技储粮优势，广泛开展“储粮技术进万家”活动，组织宣传培训3万余次，服务覆盖150万农户。中储粮“惠三农”综合服务平台为广大农户和粮食企业提供售粮预约、提货预约、产销对接、物流供需、信息资讯等一站式在线服务，累计预约售粮超4900万吨,提升售粮便捷化水平，切实将强农惠农政策落到实处，助力实施乡村振兴战略。认真执行吞吐调节和轮换任务，高效完成中央事权粮食销售出库任务。政策性粮食监管进一步强化，政策性粮食租仓库点撤并工作基本完成，库点数量较最高峰减少97%以上，现有租仓库点全面落实“自储、自管、自出”管理要求。

目前，中储粮已建立覆盖全国的收储网络，并已连续17年承担最低收购价政策执行主体任务。2022年，中储粮集团公司将牢牢守住保障国家粮食安全底线，着力完善企业治理体系、增强储备保障能力、高效落实调控任务、防范化解重大风险、加强干部人才队伍建设，为服务“六稳”“六保”工作大局作出新的更大贡献。

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