阮煜琳

中新社北京1月22日电 (记者 阮煜琳)中国生态环境部22日消息，2021年，全国共下达环境行政处罚决定书13.28万份，罚没款数额总计116.87亿元(人民币，下同)。

生态环境部当日向媒体通报各地2021年环境行政处罚案件与环境保护法配套办法的执行情况。2021年，全国共下达环境行政处罚决定书13.28万份，罚没款数额总计116.87亿元，案件平均罚款金额8.8万元。

环境保护法配套办法执行情况显示，2021年，全国五类案件总数为15454件。其中，按日连续处罚案件数量为199件，罚款金额为18580.62万元；适用查封、扣押案件数量为8897件；适用限产、停产案件数量为1093件；移送拘留案件数量为3397件；移送涉嫌环境污染犯罪案件数量为1868件。

据介绍，2021年，环境行政处罚案件数量排名前五的省份为：河北、江苏、广东、山东、河南。罚款金额排名前五的省份为：山东、广东、江苏、河北、浙江。

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