中新财经1月22日电 商务部官网22日消息，有媒体问：美国务院以从事导弹技术扩散活动为由，对中国航天科技集团一院等3家中国企业实施制裁，请问商务部对此有何评论？

商务部新闻发言人表示：我们注意到，美国务院以所谓“参与导弹技术扩散活动”为由，对3家中国企业和下属研究机构实施制裁。中方对此强烈不满，坚决反对。

中方一贯严格履行防扩散国际义务。美方没有任何事实依据，以“莫须有”的理由，肆意打压制裁中国企业，严重损害双方企业的利益，破坏正常的国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链安全稳定，不利于世界经济恢复和发展。

美方应立即纠正错误做法。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。（完）

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