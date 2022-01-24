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透过镜头“游”世界，也很美（微经济）

白之羽
2022年01月24日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　借助科技力量，云旅游丰富了“游客”的体验，也给旅游从业者带来了更多选择

　　

　　前不久，有网络平台开设了慢直播，和网友一起迎接新年。大量网友涌进直播间，在观看的同时争相留言，纷纷寄托对2022年的期许。

　　不仅如此，还有几千人守在一个直播间里看泰山日出，川藏线自驾直播让许多心向往之的人沉浸其中，没有摆进旅游纪念品商店的地方特色产品在屏幕上“原样呈现”，过去的老手艺在镜头前焕发新的生机……云旅游，借助科技力量，正帮助我们“走”向远方。

　　更具特色的宣介，能更有针对性地满足游客期待。从面对一群人到面对一个镜头，曾经的对接协调、引导队伍没了，弹幕上“游客”的提问多了。如今在直播间的导游，迎来的是天南海北的“云上游客”。于是，查阅典籍、梳理资料，甚至最新的学术论文也被摆上案头，只为镜头前的“心中有数”。

　　更接地气的推荐，把购物的主动权交还给消费者。在云旅游的直播间里，绕开纪念品商店里的华丽包装，镜头将特色产品的生产过程原汁原味地呈现出来。在欣赏民俗技艺的同时，“游客”也能对商品产生更多兴趣。

　　更有效率的传播，让消费潜力得以释放。无论是介绍景色还是推荐特产，背后联动的都是当地的旅游资源。疫情防控期间，云旅游将曾经的一部分线下消费转移到线上，在吸引注意力的同时盘活更多资源，为旅游从业者拓展了增收空间。

　　因新兴技术手段而生的云旅游，不但丰富了“游客”的体验，也给旅游从业者带来了更多选择。透过镜头“游”世界，虽不能至，但也很美。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月24日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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