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全国首个数字经济人才市场投用

发布50个“揭榜招贤”需求清单

2022年01月24日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆1月23日电  （记者王欣悦）由重庆市人力资源和社会保障局主办的重庆数字经济人才市场挂牌仪式近日举行。挂牌仪式上，重庆市数字经济人才市场发布了首批50个“揭榜招贤”需求清单。50个岗位中，数字要素驱动业岗位18个、数字产品制造业岗位15个、数字技术应用业岗位10个、数字化效率提升业岗位7个。

　　据介绍，这是人社部批复设立的我国首个数字经济人才市场，依托重庆市大学生就业创业公共服务中心平台打造。按照数字经济人才市场发展总体思路，到2025年，力争打造成高端数字经济人才培育基地、全国数字经济人才输送交流平台。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月24日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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