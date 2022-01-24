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甘肃去年涉农贷款多增389.7亿元

小微企业贷款多增150.9亿元

2022年01月24日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报兰州1月23日电  （记者银燕）记者从日前召开的2021年甘肃省金融数据及金融支持实体经济高质量发展情况新闻发布会上获悉：2021年甘肃全省全年涉农、小微企业和制造业中长期贷款分别同比多增389.7亿元、150.9亿元和125.5亿元。

　　据介绍，2021年，中国人民银行兰州中心支行以兰州新区绿色金融改革创新试验区建设为重点，引导金融机构优化信贷结构，优先满足绿色产业、低碳领域融资需求。2021年三季度末，甘肃省绿色贷款余额2461.85亿元，同比增长6.76%，占全省各项贷款余额的10.43%。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月24日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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