本报记者 刘佳华

“真没想到这么快！改革创新让我们得到实实在在的便利！”审批时限60天的业务，只需20分钟填报，3天就拿到许可证，辽宁省沈抚改革创新示范区的审批效率，让王吉鹏惊喜且振奋。

王吉鹏是一家食品加工企业的负责人，公司2020年在示范区注册成立。前不久，他想为公司新增食品生产、食品销售、餐饮服务经营3项经营许可，就在线上咨询了示范区政务服务中心的服务管家。

“您放心，线上就能办，只用填一张表，很快！”服务管家的回答底气十足。原来，沈抚改革创新示范区推进“一业一证”改革，将同一行业经营涉及的多个行政许可整合为一张“行业综合许可证”，一单告知、一表申请、一窗办理、一次核查、一码覆盖、一证准营。

在服务管家线上指导下，王吉鹏登录了“一业一证”审批系统进行申办，从咨询到填报表格再到提交申请，仅用了20分钟。系统收到申请，自动将信息推送至相应业务审批专区，3项业务后台并行办理，审批局工作人员马上组织专家赴现场勘验。

3天后，王吉鹏便领取到了一张“行业综合许可证”。扫描证上的二维码，即可查询3项许可证件的详细信息。如今，公司这3项业务已正式投产。

沈抚改革创新示范区行政审批局局长王鹤锦介绍，目前，示范区“一业一证”改革已覆盖了药店、便利店等30个业态，审批时限压减了94.4%，申请表格压减了84.7%，填表要素压减了74.7%。

不只是“一业一证”，推进“放管服”改革，优化营商环境，沈抚改革创新示范区多措并举：全域实施信用承诺制审批，109项非即办事项改为即办，142项实现容缺办理，审批时限比法定时限减少96%；推进“一网通办”，依申请政务服务事项的网上可办率达100%，具体事项实际网上办理率达97.10%；建立企业开办全链条工作机制，实现企业开办7环节3小时内办结；创新“服务管家”“项目专班”模式，实施企业全生命周期服务……

“越来越多企业愿意来这里投资兴业了，我们公司刚入驻时，产业园的一大半都还空着，现在都满了！”王吉鹏笑道。

营商环境优，发展动力强。2021年，沈抚改革创新示范区累计签约项目协议投资额735.15亿元，开（复）工项目协议投资额1234.37亿元，洽谈推进储备项目意向投资额2101.35亿元。

沈抚改革创新示范区管委会主任董峰表示，示范区持续深化“放管服”改革，不断探索提升服务的新方式、破解症结的新路子，努力让企业真切感受到示范区的“真放、益管、好服务”。

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)