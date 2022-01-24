本报上海1月23日电 （记者谢卫群）记者从上海市政府获悉：《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》日前颁布，主要包括25条核心政策措施，将集成电路产业放在更加突出的位置。政策主要特点为4个“更加注重”：更加注重人才的核心地位，更加注重政策延续性和联动支持，更加注重支持产业链核心环节，更加注重长三角协同发展。

据介绍，近年来上海集成电路产业规模快速增长，销售收入从2017年的约1180亿元增长到2021年的约2500亿元，年均增长超过20%。

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 11 版）

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