上海支持集成电路产业发展
去年销售收入达2500亿元
2022年01月24日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海1月23日电 （记者谢卫群）记者从上海市政府获悉：《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》日前颁布，主要包括25条核心政策措施，将集成电路产业放在更加突出的位置。政策主要特点为4个“更加注重”：更加注重人才的核心地位，更加注重政策延续性和联动支持，更加注重支持产业链核心环节，更加注重长三角协同发展。
据介绍，近年来上海集成电路产业规模快速增长，销售收入从2017年的约1180亿元增长到2021年的约2500亿元，年均增长超过20%。
《 人民日报 》（ 2022年01月24日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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