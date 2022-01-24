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烟台经开区持续加大人才引育力度

校企融合释放创新创业活力

2022年01月24日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报烟台1月23日电  （记者肖家鑫）“我想到了一种降温散热材料，或许可以解决我们面临的问题。”前不久，正在实验室做实验的吴晟灵感突现，当即从学校直奔企业，召集技术骨干进行研讨。

　　吴晟既是大学教授，又是山东烟台台芯电子科技有限公司的“科技副总”。平时企业有需要，吴晟便与学校团队教师、学生一起协助企业科研人员，进行课题攻关、技术突破。

　　自2020年9月以来，在山东烟台经济技术开发区管委会牵线搭桥、哈尔滨工程大学烟台研究（生）院统一安排之下，包括吴晟在内的20名高端人才入驻当地新材料、装备制造等重点领域的18家中小微企业，挂职担任“科技副总”。在学校从事基础研究，在企业从事应用研究，两相结合打通了学术研究和市场应用的断层，释放出巨大的创新创业活力。

　　近年来，烟台经开区围绕打造一流人才生态环境，持续加大人才引育力度，建设人才社区，延伸人才服务链条，推动科技成果快速转化落地，人才凝聚力和孵化力显著提升，推动了高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月24日 12 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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