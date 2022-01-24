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如何挖掘科技支撑“双碳”潜力（创新谈）

喻思南
2022年01月24日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　眼下全球正经历新一轮科技革命和产业变革，发达国家和地区都在积极布局绿色能源、低碳产业、清洁技术，碳达峰、碳中和成为全球科技创新的新赛道

　　

　　近日，科技界传来好消息：我国科学家提出的全新接触电致催化机制，既可以用于对环境友好的材料进行催化，又能避免对环境二次污染，为化学、能源等工业的低碳发展提供了新思路。

　　科技是碳达峰、碳中和的重要支撑。这主要表现在：从能源供应端看，科技可以促进能源结构优化，构建清洁能源供应系统；从能源消费端看，低碳技术能够推动传统能源工业革新，降低碳排放强度；从人为固碳端看，去除二氧化碳，需要借助二氧化碳捕获、利用及封存等技术手段。

　　科技支撑“双碳”，潜力巨大，但挑战也不小。近年来，围绕低碳发展转型目标，我国科技界和产业界积极布局了一系列新技术，取得不少有价值的成果。过去10年，得益于技术进步，风、光发电成本大幅降低，逐步进入平价时代，风电、光伏走进千家万户。煤炭清洁利用、煤制烯烃工艺等技术，推进煤炭绿色低碳转型，提高了煤炭的使用效率和经济价值。大数据、人工智能等数字技术与交通、物流、建筑等领域融合，人们的生活出行更加绿色。科技创新是我们实现“双碳”目标的底气，然而从碳达峰到碳中和，我国只有30年过渡期。在经济社会可持续发展基础上实现“双碳”目标，我国低碳发展转型任务异常艰巨，应对挑战，全社会期待科技有更大作为。

　　科技支撑“双碳”，做好创新体系顶层设计是前提。实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会变革，绝不是轻轻松松就能实现的。去年10月，我国出台的《2030年前碳达峰行动方案》明确了碳达峰分步骤的时间表、路线图，为“双碳”科技创新体系提供了依据。要立足国情，用全国一盘棋的思维，以科技创新为抓手，协调有序推进。近些年，我国在绿色低碳科技领域发表了大量成果，但产学研相结合不够；高校院所关注前沿科学和技术，企业注重碳排放的损益，畅通低碳技术创新应用链条，还应在科技上做好战略统筹布局。

　　科技支撑“双碳”，解决关键共性核心技术是着力方向。让绿色科技发挥作用，从基础研究到工程应用都有不少待解的难题。比如，解决目前平均弃风、弃光率较高和新能源使用效率总体偏低的问题，就要补上储能技术方面的短板，增强可再生能源的稳定性。再如，抓好煤炭清洁高效利用、增加新能源消纳能力、推动煤炭和新能源优化组合，同样有许多课题值得深入研究。要坚持基础科学研究与技术开发并重，在重大基础科学研究和关键共性核心技术突破上下大功夫。

　　科技支撑“双碳”，开展先进适用技术推广应用是突破口。一些高碳排放行业产业规模大，技术和装备更新成本较高，使用绿色技术替代动力不足，有必要发挥示范引领作用，推动绿色技术有步骤推广。当前，绿色氢能制备和人为固碳等技术尚不成熟，亟待结合适用场景，通过示范推广，做好前沿技术储备和规模化应用探索。此外，碳中和是全球可持续发展的共识，我们应把握这一国际合作机遇，参与到全球绿色技术研发布局中。

　　眼下全球正经历新一轮科技革命和产业变革，发达国家和地区都在积极布局绿色能源、低碳产业、清洁技术，碳达峰、碳中和成为全球科技创新的新赛道。在这场具有变革意义的同台竞技中，我们应把握机会、全力拼搏，争当科技创新的排头兵。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月24日 19 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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