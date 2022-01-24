谷业凯 刘 明

在日前召开的龙芯中科首届软硬件生态创新大会上，龙芯中科联合生态伙伴，发布了基于LoongArch自主指令集打造的多款产品或解决方案，包括桌面操作系统、台式机、笔记本电脑、服务器等，标志着国产自主信息技术体系和产业生态建设取得重要进展。

指令系统是计算机的软硬件界面，是CPU（中央处理器）所执行的软件指令的二进制编码格式规范，它承载着软件生态的发展创新。目前，市场主流的指令系统包括X86指令系统和ARM指令系统，并由此形成了相应的生态体系。

基于20多年的CPU研发和生态建设积累，2021年，龙芯中科正式推出具有完全自主知识产权的LoongArch自主指令集。在此基础上，又推出了新一代芯片3A5000/3C5000L，实现了顶层架构、指令功能以及ABI（应用程序二进制接口）标准等的全方位自主设计，其性能已接近市场主流产品水平，填补了我国在这一领域的空白。中国工程院院士倪光南表示，国产软硬件的发展过程一般要经历“不可用”到“可用”、再到“好用”三个阶段，国产CPU开展协同攻关、开拓创新，有望为国家网络信息化事业打造更加坚实的底座。

“采用授权的指令系统虽然可以研制产品，但不可能构建自主的信息技术体系。”龙芯中科董事长胡伟武说，“我们购买IP（知识产权）来设计芯片，相当于‘租房子’，第一要交租金，第二里面好多东西不能改。”

“自主IP设计芯片就像‘买房子’，不用交租金了。除了‘承重墙’、一些基本结构不能动以外，自由度相对来说高很多，但还是会受到限制。”胡伟武说，构建自主信息技术体系需要自主指令系统，龙芯中科就从最底层的0和1指令做起，这就像“盖房子”，目标是实现真正意义上的自主可控。

产业发展离不开软硬件生态建设，指令系统恰是这一生态建设的起点。如今，龙芯中科正在实现从技术赶超向软硬件生态建设的转变，并初步构建了一个产业生态体系。比如，通过开放合作的模式，在芯片IP、操作系统内核、主板技术等基础核心技术上提供广泛的支持，合作厂商的产品可以在平台上适配，形成面向各个应用领域的解决方案。

龙芯中科副总裁张戈介绍，目前近百家厂商推出了数百款基于LoongArch自主指令集的龙芯桌面、服务器等产品，龙芯中科还牵头成立了生态适配服务产业联盟，已有70余家适配中心和相关机构加入。公司还将推动LoongArch自主指令集在上游开源社区的发展，丰富软件版本，大幅减少软件迁移适配工作。

胡伟武表示，一个优秀的生态有三个主要特点。一是开放，越开放合作伙伴越多；二是兼容，把合作伙伴的工作形成合力；三是优化，通过系统优化而不仅仅是CPU升级来提高性能。龙芯中科将秉承上述开放、兼容、优化的理念，与合作伙伴共建自主生态体系。

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 19 版）

(责编：白宇、赵欣悦)