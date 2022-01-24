人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

20多年持续攻关，龙芯中科从技术赶超转向软硬件生态建设

努力打造自主信息技术体系（创新故事）

谷业凯  刘  明
2022年01月24日05:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在日前召开的龙芯中科首届软硬件生态创新大会上，龙芯中科联合生态伙伴，发布了基于LoongArch自主指令集打造的多款产品或解决方案，包括桌面操作系统、台式机、笔记本电脑、服务器等，标志着国产自主信息技术体系和产业生态建设取得重要进展。

　　指令系统是计算机的软硬件界面，是CPU（中央处理器）所执行的软件指令的二进制编码格式规范，它承载着软件生态的发展创新。目前，市场主流的指令系统包括X86指令系统和ARM指令系统，并由此形成了相应的生态体系。

　　基于20多年的CPU研发和生态建设积累，2021年，龙芯中科正式推出具有完全自主知识产权的LoongArch自主指令集。在此基础上，又推出了新一代芯片3A5000/3C5000L，实现了顶层架构、指令功能以及ABI（应用程序二进制接口）标准等的全方位自主设计，其性能已接近市场主流产品水平，填补了我国在这一领域的空白。中国工程院院士倪光南表示，国产软硬件的发展过程一般要经历“不可用”到“可用”、再到“好用”三个阶段，国产CPU开展协同攻关、开拓创新，有望为国家网络信息化事业打造更加坚实的底座。

　　“采用授权的指令系统虽然可以研制产品，但不可能构建自主的信息技术体系。”龙芯中科董事长胡伟武说，“我们购买IP（知识产权）来设计芯片，相当于‘租房子’，第一要交租金，第二里面好多东西不能改。”

　　“自主IP设计芯片就像‘买房子’，不用交租金了。除了‘承重墙’、一些基本结构不能动以外，自由度相对来说高很多，但还是会受到限制。”胡伟武说，构建自主信息技术体系需要自主指令系统，龙芯中科就从最底层的0和1指令做起，这就像“盖房子”，目标是实现真正意义上的自主可控。

　　产业发展离不开软硬件生态建设，指令系统恰是这一生态建设的起点。如今，龙芯中科正在实现从技术赶超向软硬件生态建设的转变，并初步构建了一个产业生态体系。比如，通过开放合作的模式，在芯片IP、操作系统内核、主板技术等基础核心技术上提供广泛的支持，合作厂商的产品可以在平台上适配，形成面向各个应用领域的解决方案。

　　龙芯中科副总裁张戈介绍，目前近百家厂商推出了数百款基于LoongArch自主指令集的龙芯桌面、服务器等产品，龙芯中科还牵头成立了生态适配服务产业联盟，已有70余家适配中心和相关机构加入。公司还将推动LoongArch自主指令集在上游开源社区的发展，丰富软件版本，大幅减少软件迁移适配工作。

　　胡伟武表示，一个优秀的生态有三个主要特点。一是开放，越开放合作伙伴越多；二是兼容，把合作伙伴的工作形成合力；三是优化，通过系统优化而不仅仅是CPU升级来提高性能。龙芯中科将秉承上述开放、兼容、优化的理念，与合作伙伴共建自主生态体系。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月24日 19 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
1月23日全国预计发送旅客2644万人次
　　人民网北京1月23日电 （记者王连香）1月23日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第7天，全国预计发送旅客2644万人次。其中铁路预计发送旅客570万人次，公路1950万人次，水路36万人次，民航88万人次。…
证监会：强化资本市场违法违规行为打击力度
　　人民网北京1月23日电 （记者王震）取消行政刑事前置程序、精准“追首恶”、规制“忽悠式”重组……近日，最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(以下简称《若干规定》)。证监会表示，压实中介机构责任，不断提高投资者保护工作质效，同时，强化资本市场违法违规行为打击力度。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部