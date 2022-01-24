本报记者 王俊岭

近来，河北省石家庄市栾城区引进现代装备制造、生物医药等项目，促进产业转型升级，助推经济高质量发展。目前该区规模以上工业企业达120家，年产值达55.36亿元。图为近日工人在栾城区一家飞机工业有限公司的生产车间工作。

新华社记者 杨世尧摄

近年来，湖南省常宁市大力推动“5G+工业互联网”布局，引进先进生产设备和高端人才，打造绿色环保、智能化的智慧生产线，让智慧制造助推产业升级。图为1月22日，在常宁市一家公司的纺织车间，员工在智慧生产线上忙碌。

周秀鱼春摄（人民视觉）

日前，工业和信息化部相关负责人表示，2021年，中国产业链供应链稳定和现代化水平不断提升，高质量发展内生动力进一步增强，为宏观经济增长提供了有力支撑。总体看，中国工业经济保持恢复发展，信息化发展取得积极进展，“十四五”实现了良好开局。2022年，要把工业稳增长摆在重要位置，做好预调微调和跨周期调节，着力提升制造业核心竞争力，着力促进工业经济平稳运行提质增效，保持制造业比重基本稳定，做实做强做优实体经济。

呈现诸多积极特征

2021年，全国规模以上工业增加值比上年增长9.6%，增速较2020年加快6.8个百分点，两年平均增长6.1%。

工业和信息化部总工程师田玉龙表示，2021年工业经济运行总体呈现多方面积极特征：

工业经济持续恢复。2021年全年工业产能利用率为77.5%，比上一年提高3个百分点。企业效益明显改善，去年前11个月规模以上工业企业实现利润同比增长38%，两年平均增长18.9%，营业收入利润率达到6.98%，是近年来较高水平。工业出口保持较快增长，规模以上工业出口交货值同比增长17.7%，两年平均增长8.3%，出口也呈现了增长态势。

重点行业保持增长态势。2021年，41个工业大类行业中39个保持增长，有15个行业增速超过两位数。原材料制造业增加值同比增长5%，两年平均增长4.1%。同时，原材料价格上涨带来了利润增长，对整体工业的利润增长贡献率达到了六成。装备制造业增加值同比增长12.9%，两年平均增长9.7%，对整体工业增长的贡献率超过四成。电子行业受“宅经济”和外需拉动，工业增加值和出口交货值均保持两位数增长。

产业结构不断优化。制造业投资调整优化，2021年全年制造业投资同比增长13.5%，高技术制造业投资增长22.2%。高技术制造业增加值在投资拉动下，同比增长18.2%。智能化、升级型新兴产品快速增长，工业机器人、集成电路等新兴产品产量增长较快，特别是新能源汽车，产销量都超过了350万辆，同比增长1.6倍。

主动应对风险挑战

针对疫情防控对工业经济的影响，田玉龙强调，中国经济增长特别是工业经济增长的数据表明，目前疫情防控政策对产业链供应链是有利的。正是因为坚持了“清零”的防疫策略，中国才能在全球率先复工复产，产业链供应链的稳定安全才得到了保障。

田玉龙说，国内疫情出现了多点散发，部分城市采取了一些管控。这可能对部分地区的产业链供应链产生了一些局部性影响，但都是短期的，而且范围有限，对宏观产业链没有产生大的影响。特别是随着疫情防控的政策越来越精准化，产业链供应链的稳定安全能够得到保障。

在汽车芯片短缺问题上，工业和信息化部运行监测协调局局长罗俊杰表示，集成电路是一个高度全球化的产业。中国是全球最大的集成电路市场，致力于打造全球的紧密合作，持续稳定的产业链和供应链。目前，工业和信息化部一直密切关注并积极应对，多措并举保障芯片供应，维护汽车工业的稳定运行。

“随着市场调节机制逐步发挥作用以及在各级政府、汽车企业、芯片企业的共同努力下，汽车领域‘缺芯’问题正在逐步缓解。但是我们也要看到，全球集成电路供应链稳定性依然面临着严峻的挑战。未来较长一段时期内，这种芯片供应将依然处于紧张状态。”罗俊杰说。

做好“强链补链”文章

2021年工业经济持续稳定恢复，企业生产经营明显改善。但海外疫情持续蔓延和国内疫情散发多发造成不利影响，中国国内产业链供应链一些堵点、卡点仍较明显，下游中小微企业生产经营困难依然较大。

对此，工业和信息化部部长肖亚庆指出，要加快制造业强链补链，推动“链主”企业和上下游企业构建协同创新联合体和稳定配套联合体，形成以“链主”企业为中心、大中小企业融通发展的产业生态体系。例如，大力推进产业基础再造和关键核心技术攻关，围绕瓶颈短板，启动一批产业化工程化攻关项目；推动创新发展，提高工业母机、医疗装备、农机装备、新材料等发展水平。

“产业链供应链稳定安全是保持制造业核心竞争力的关键。去年，工业经济恢复增长，前三季度制造业增加值占国内生产总值的比重提高到27.4%，制造业比重保持了基本稳定。”田玉龙说，未来，要提升产业技术基础、提升产业技术创新能力、促进产业链供应链韧性进一步加强，加大力度提振制造业投资，使产业链完整性、韧性和水平得到全面提升。

罗俊杰说，相关部门将从财税金融、保供稳价、支持中小企业发展等方面，推出更加有力有效的政策举措，做好预调微调和跨周期调节，全力以赴推动一季度工业经济平稳发展，为稳定经济大盘发挥好“压舱石”作用。“精准打通产业链供应链堵点卡点，着力解决企业‘缺芯’‘缺柜’‘缺工’等问题，加强能源、物流、用工等要素保障协调，优先保障重点产业链供应链稳定运行。”

(责编：白宇、赵欣悦)