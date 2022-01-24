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努力实现全年经济平稳开局

金观平
2022年01月24日08:57 | 来源：经济日报
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原标题：努力实现全年经济平稳开局

　　2022年中国经济已经启幕。对于今年经济工作，中央经济工作会议明确要求“稳字当头、稳中求进”，释放出鲜明的政策信号。从今年各部门的工作部署看，“稳”字成为核心关键词。

　　当前国际环境更趋复杂严峻，世界经济有望恢复性增长，但不稳定、不确定、不平衡因素依然很多。世界银行近日发布报告，将2022年全球经济增长率下调至4.1%。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，今年一季度面临的不确定因素较多，要做好应对更大困难和挑战的准备，既要爬坡过坎，更要行稳致远。

　　起步决定后势，一季度经济对全年走势和市场预期具有“风向标”作用。要把“稳”的重点放在稳住经济运行上，以“开门稳”促进“全年稳”。

　　保持定力，增强信心，集中精力办好自己的事，是应对各种风险挑战的关键。我国稳住经济有基础有条件，宏观政策有工具有空间。2021年，我国经济发展成就显著，经济总量稳居世界第二，经济增速位居主要经济体前列，综合国力继续显著提升。我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有变。

　　推动“开门稳”，要落实好中央经济工作会议要求，精准实施宏观政策，增强政策合力。针对经济波动，做好宏观政策跨周期设计和逆周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，提高前瞻性、针对性、有效性，加强部门间政策的统筹协调，有利于经济稳定的政策要积极推进，有收缩效应的政策要慎重出台。

　　推动“开门稳”，政策发力要适当靠前，有利于经济稳定的政策要早出台、早落地、早见效，持续落实好已出台政策举措，努力稳定一季度、上半年乃至全年经济运行。更大力度支持实体经济发展，抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措，适当超前开展基础设施投资，加快推进相关重大工程项目，更好发挥消费对经济发展的基础性作用，增强投资对优化供给结构的关键性作用。

　　思则有备，有备无患。稳住宏观经济大盘，稳预期至关重要。在经济下行压力和各种不确定条件下，要增强预判性，风险应对走在市场曲线前面，以更有前瞻性、针对性、有效性的政策满足市场主体需求。围绕中小微企业、个体工商户及制造业等重点行业，精准实施更大力度的组合式减税降费政策。

　　面对困难挑战，既要坚持底线思维，主动担当作为，也要防止简单化、乱作为，避免盲目铺摊子、上规模。否则，即使速度暂时上去了，也不会持久。要坚持稳中求进总基调，坚持用高质量发展防范化解各类风险，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

(责编：申佳平、陈键)

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