□ 本报记者 佘 颖

原标题：持续激发市场主体活力

2021年我国经济呈现稳定恢复态势，实现“十四五”良好开局。伴随经济发展的良好势头，全国登记在册市场主体也突破1.5亿户。

中国社科院数量经济与技术经济研究所宏观政策研究室主任冯煦明认为，从制度软环境方面看，过去几年我国营商环境显著改善，有助于激发中国经济的创新活力和内生动力。

但也要看到，在疫情冲击的特殊背景下，部分小微市场主体在经历了两年持续承压后，面临停业风险，小微企业市场退出率上升。这就意味着，如何持续激发1.5亿市场主体活力，成为中国经济2022年能不能稳得住、能不能更进一步的关键因素。

一视同仁，给市场主体加油鼓劲

从市场环境看，2021年面临诸多不利因素。冯煦明认为，一方面，由于接触性、聚集性消费需求受限，旅游、健身、室内娱乐等市场主体的经营难以恢复，现金流困难加剧。另一方面，原材料和人工成本上涨，又从供给端加剧了小微主体的经营压力。

但恰恰是在2021年，刚刚实现盈利的上海西鲜记电子商务有限公司投资数百万元，上马了预制菜研发和生产线。没多少“余粮”，为什么还要搞扩大再生产？西鲜记联合创始人张立非说，“一是因为判断预制菜是风口，想冲一把；二是因为国家鼓励我们这样的新型农企，敢冲一把。我算过，过去5年，作为一家民营企业，西鲜记收到了来自政府的各种奖补共计180多万元”。

2015年，张立非从工程师转型为新农人，回到老家宁夏创业。为拿到正宗的滩羊肉，西鲜记与国有的盐池县滩羊集团合作，70%的滩羊由集团出面收购，其余来自西鲜记自己签订的养殖大户。张立非很看重与国企的合作，“我们民营企业经营更灵活，对市场反应灵敏，大家结合起来有优势”。

2021年也是91科技集团的收获之年。集团旗下金融科技累计服务中小微企业5万多家，其中很大一部分是疫情期间新增的客户。2021年7月，集团创始人许泽玮还参加了相关部门组织的经济形势座谈会，提了关于中小企业金融服务的建议。

虽然受到疫情反复的影响，但来自政策的温暖平滑了部分冲击。“公司享受到北京市西城区给予的税收优惠及房租补贴、援企稳岗等政策红利。”许泽玮说，“对处于困难期的企业而言，节省就是止损，节约就是利润。”

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧表示，政府一视同仁的关怀和帮助极大提振了市场主体的信心。以“放管服”改革为抓手，我国大力推进便利注册、证照分离改革、减税降费以及优化信贷服务等措施，营造各类所有制企业竞相发展的良好环境，让企业有明显的获得感和满足感，也增强了发展的信心。

公平竞争，让市场主体安心经营

2021年，国家坚持以规范促发展，严厉打击强制“二选一”、“掐尖”并购等垄断行为和不正当竞争行为，公平有序竞争环境逐步形成，让市场主体能够安心经营。

西鲜记盐池滩羊在拼多多、盒马、本来生活、叮咚买菜、京东等多个电商平台都有销售。张立非表示，企业不用过多考虑其他因素，只根据平台属性供货，比如拼多多以偏实惠、低损耗的袋装大规格产品为主，盒马则以小规格产品为主，且采用盒装、贴体包装等更适合线下陈列的包装形式。

电商平台助推了品牌从无到有，但有时也让品牌感到压力。“大多数平台要求商家保证它的毛利率，大促时有的平台售价会大幅降低，很多时候我们这些商家需要承担很大亏损，同时各个平台之间还在不断比价、竞价。”张立非夹在各个平台之间有点头疼，有时也为自己要承担的“毛保价”肉疼。

“疫情以来，小微企业持续承压。”冯煦明认为，平台企业作为一种特殊的“市场型企业”，本身具有一定公共品属性，在当前疫情冲击、三重压力叠加的特殊环境下，有条件的平台企业可考虑针对平台上小微主体推出降成本政策，携手共渡难关。

近日，九部门发布的《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》提出，“降低平台经济参与者的经营成本”“给予优质小微商户一定的流量扶持”，这条措施非常有针对性。在数字经济时代，流量分配已经成为互联网平台的一项重要权利。冯煦明表示，这一领域目前尚处于发展初期，市场模式和监管体制仍处于探索中，但可预见的是，越是能够为市场主体尤其是小微商户提供公平竞争流量分配环境的平台，越可能获得持久的竞争力。

胡麒牧也认为，平台给中小企业流量支持有利于培养优质生态伙伴。“规范平台经济还有一重考虑，那就是营造公平竞争的市场环境。这是政府对企业最大的帮扶。”胡麒牧说，“长期来看，国家的财税补贴不可持续，也会扭曲企业真实竞争力。中国企业最终是要参与国际竞争的。只有发挥市场机制，给所有企业营造公平竞争环境，才能让有实力的企业自己跑出来。”

顺应需求，帮扶政策要更精准

2022年，市场主体对中国经济持续向好抱有坚定信心。随着品牌升级和国际化竞争的加剧，企业对营商环境的需求也在变化。

西鲜记销售的盐池滩羊是地理标志产品，这些年也遭遇了地标保护难题。

“产业升级，意味着将来企业的竞争是品牌的竞争。很多小微企业的立足之本就是一两个品牌或专利。如果被侵权，一是很容易失去技术优势带来的产品差异化优势；二是考虑前期大量研发费用的投入，产品的成本优势消失；三是如果侵权企业用很小代价对非法获得的技术加以改良应用到自己的产品上，反而对被侵权企业形成竞争优势。”胡麒牧认为，这也是中央经济工作会议强调以“强化知识产权保护”“持续激发市场主体活力”的原因之一。

2021年，国家出台《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，市场主体的商标、专利等无形资产有望获得更全面的保护。

展望2022年，企业还有一个痛点亟待解决：2021年，最终消费支出对经济增长的贡献率达65.4%，成为经济增长的最大支柱，但相关的激励、服务政策还没有适应变化。

张立非反馈，很多产业项目的扶持资金更侧重于重资产型的建设项目，他们这种更专注于推动农产品品牌化发展的新型农牧企业，虽然促进了农产品电商化、拉动了消费，但可获得的政策支持却很有限。“对消费品企业来说，市场活动和营销活动是非常大的支出，没有市场推广、引流、广告，商品就很难卖出去，但这些对农货电商来说最重要的投入能获得的产业项目资金支持很微薄。”

根据冯煦明的多年观察，商业银行信贷也有类似现象。“以往在工业经济和房地产经济时代，大部分商业银行主要提供抵押品融资，但电商等‘三新经济’市场主体一般都是轻资产运营。”冯煦明认为，这意味着，随着“三新经济”在国民经济大盘中占比越来越高，今后不论政府奖补还是金融机构信贷服务，都应更加精准，注重采用产业互联网、供应链数智化、人工智能等技术手段对市场主体进行综合评价，避免简单依据固定资产投资等单一标准。

“对企业来说，也需要尽快完成数字化转型。”胡麒牧认为，小微企业的数字化看似是投入，实际是投资，因为数字化的过程也是标准化过程，梳理管理模式和财务，把流程标准化，也许能助推企业尽早转型“专精特新”，获得更大发展。

(责编：申佳平、陈键)