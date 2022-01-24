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更多人端上“雪饭碗”

本报记者 韩秉志
2022年01月24日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：更多人端上“雪饭碗”

　　尽管是工作日，但在北京市延庆区张山营镇的万科石京龙滑雪场内，仍有许多滑雪爱好者穿梭在雪道。李伟带着两名学员“画着”蜿蜒曲线飞驰而下，不时溅起雪片。

　　“我现在是北京延庆海陀农民滑雪队队员，还是拥有国家和国际职业资格的滑雪指导员、滑冰教练员。”自我介绍时，李伟脸上满是自豪。眼前的李伟一身红色雪服，雪镜、雪板等装备全副武装，胳膊上套有“教练”字样的袖标，很难与燃气公司技术员、社工、环卫车驾驶员等职业联系起来，而这些都是他参与冰雪运动之前的身份。

　　5年前，“三亿人参与冰雪运动”的号召让李伟进入了滑雪“这行”。伴随着冬奥会的到来，北京延庆海陀农民滑雪队应运而生。据了解，这支滑雪队的成员大多都是农民，通过参加由延庆区人力资源和社会保障局组织的技能培训，有30多人已取得专业机构认定的资格证书，当上了滑雪教练员、裁判员、运动员，吃上了“冰雪饭”。“未来在延庆，冰雪产业一定是个热门，掌握冰雪技能，就有更多就业机会。”李伟说。

　　北京市延庆区人社局冬奥世园培训办公室主任董艳艳介绍，2018年5月，延庆区紧紧围绕做好冬奥会服务保障，促进劳动力高质高效就业，开展了“五年十万人次大培训”行动，深挖“冰雪”岗位，对标冬奥服务标准，制定了制冰师、滑雪教练员、无人机驾驶员等83个新职业（工种）培训标准和补贴标准，让更多人通过提升技能走上工作岗位。

　　一年前，延庆区康庄镇东红寺村的赵冰还是一名在后厨忙碌的配菜工。热爱运动的他，第一次接触滑雪就爱上了这项运动。从零基础开始，到平行式、犁式、大回转、小回转等滑雪动作的熟练运用，再到在初级道、中级道、高级道滑行一气呵成，赵冰只用了不到两年时间。2021年，赵冰顺利考取中瑞国际双认证的瑞士滑雪学校儿童指导员证书、国家认证社会体育指导员五级（滑雪)证书，并在万科石京龙滑雪场当起了滑雪教练员。这个雪季，他至少能有3万元的收入。

　　50岁的王卫民依靠浇冰技术打开新职业的大门。过去，身为挖掘机司机的王卫民，收入不稳定，处于“有活儿就干，没活儿就歇着”的状态。听说延庆免费组织浇冰师培训，王卫民报了名。通过半年时间学习制冰理论和设施设备的维护保养，他顺利完成了结业考试，并成功应聘到延庆梦起源滑冰馆，成为一名冰上“美容师”。

　　“开放办奥助推了我国冰雪运动大发展，培养出一大批冰雪运动建设、管理人才，形成了一批制冰师、赛道喷射手、高山雪上救护、保障等新职业。”在北京市重大项目建设指挥部办公室副主任丁建明看来，延庆赛区国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心以及北京赛区首钢滑雪大跳台的建成，填补了国内相关体育设施的空白，新建冰雪运动设施为培育新职业提供了土壤。

　　张家口市也在发展冰雪运动装备研发制造销售、运动旅游、教育培训、赛事服务等冰雪全产业链。“据不完全统计，崇礼目前每5个人之中就有一个人从事和冰雪相关的工作，超过3万人直接或间接进入了冰雪产业和旅游行业，端上了‘雪饭碗’，生活质量得到了大幅提升。”河北省张家口市副市长、冬奥办副主任刘海峰表示，2022年，张家口将重点实施休闲消费载体提升工程，积极引入一批连锁商店、特色餐厅，大力推广奥运特许商品和冬奥美食崇礼菜单，加快发展特色民宿、特色餐饮等乡村旅游新业态，确保群众有收入、能就业、能致富，让端在手里的“雪饭碗”不会凉。

(责编：申佳平、陈键)

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