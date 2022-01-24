杜 铭

原标题：便利生活要着眼细处

最近，北京市民惊喜地发现，便利店又悄悄回到了北京地铁，虽然只是在部分站点试运营，但给这个上千万人口的大都市增添了一丝“烟火气”。

作为城市重要公共交通工具，地铁因其所承载的巨大客流量，具有发展商业的天然优势。不仅很多商家对“地铁+商业”的市场潜力寄予厚望，很多地铁通勤族也期待在上下班途中能够就近购物，解决饮食、充值等日常生活所需，既省时又省力。

然而，由于地铁站内空间容量有限，一些客流量大的站点在高峰期甚至不得不采取限流等措施；加之部分开通较早的站点设计原因，难以在短时间内容纳密集客流，北京地铁的便利店一度全部撤点。

近年来，随着国家促进消费有关政策密集出台，打造“15分钟便民生活圈”提上了议事日程，北京也将地铁便民服务设施布设列入重要民生实事项目。

地铁便利店虽小，却关系着千万群众的日常生活。这些年，地铁站建得越来越“高大上”，无论是规划设计、空间布局，还是硬件设施、科技水平，都比以往有了质的飞跃。在一些符合空间要求的站点，完全有条件在保障安全运营的基础上，找到现代化大都市商业文明的立足点。

地铁便利店虽小，却考验着城市管理者的“绣花功夫”。在地铁站开设便利店，目前还面临着许多难题待破解。除了要在安全运营和商业便利之间取得平衡，还要考虑更多的细节，商品品类的选择、开放时长的设置、店面布局的考虑，等等，都需要管理者和店方共同摸索，让便利店更加“便利”。

(责编：申佳平、陈键)