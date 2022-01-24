王胜强

原标题：春节餐饮须防浪费

春节将至，餐饮消费火热。消费者在用美食抒发一年收获喜悦、表达新年美好祝愿时，当思一粥一饭来之不易。

摒弃餐饮浪费之风、倡导光盘行动是个老话题。《中华人民共和国反食品浪费法》《粮食节约行动方案》等发布施行，节约粮食从道德倡议上升到法律规范。各地推出“小份菜”“半份菜”、主动提供打包服务、加强餐桌浪费的监管等，这些举措对减少餐桌浪费发挥了积极作用。

但也要看到，餐饮浪费仍较严重。宴请聚会、婚宴酒席等是重灾区，其原因无外乎虚荣心作祟。

有的餐饮企业受利益驱使，设立最低消费标准，为提价刻意增大分量，甚至诱导超量点餐。有的与监管部门玩猫捉老鼠游戏，监管得紧，就推出“小份菜”“半份菜”，一松就取消这些服务。

由此可见，减少餐桌浪费涉及餐饮服务、消费、监管等各个环节以及家庭、学校、社会等各类主体，仅凭竖几个“节约粮食”的牌子、喊几句“光盘行动”的号子远远不够，必须从形成节俭风尚、加强行业自律、注重政府监管等方面综合施力、精准发力、持续用力，才能把工作做得更细更实更有效。

对青少年而言，要加强家庭与学校教育，认清我国粮食连年增收的背后，存在资源环境约束日益趋紧、粮食增产难度加大的隐忧。对餐饮企业，政府职能部门必须保持有效监管态势，避免时松时紧。还要更多发挥行业协会的自律作用，在更大范围内推出主动打包、节俭提示等服务。

减少餐桌浪费是永恒话题，把节约的氛围营造得更浓一点，把监管抓得更严一点，让节俭清风吹进节日的喜庆祥和，这样的春节才更有意义。

(责编：申佳平、陈键)