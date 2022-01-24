周 琳

原标题：守护旅客安全回家路

天津市是奥密克戎变异毒株首次在我国本土社区传播的城市。面对疫情，天津铁路疾控中心承担了铁路天津辖区疫情防控督导检查、技术培训、风险人员追踪、终末消毒等职责。

天津铁路疾控中心副主任张洪星说：“在本轮天津疫情暴发之前，日常的车站消杀一般由辖区内各个铁路部门独立完成。1月8日以来，越来越多铁路站点希望得到更专业的消杀。铁路疾控部门决定1月11日18点、21点、22点分别对天津站、天津西站、天津南站进行更全面的消杀。”

在持续6个小时的消杀过程中，疾控人员对进站闸机、售票机、候车座椅扶手、楼梯扶手等关键部位采集核酸样本56份，先行送检。抽调消毒员22人，对进出站通道、售票厅、候车大厅、卫生间、候车站台进行全面消毒，消毒面积累计约35万平方米。

除了场所大面积消毒之外，铁路疾控中心还承担着天津站地区始发列车的重点消毒工作。“春运开始，这些始发列车、临时列车的消毒工作异常关键，只有确保消毒无死角，才能真正保障旅客春运期间安全出行。”张洪星说。

火车站客运值班员的工作内容也有变化。1月14日，在天津西站母婴室内，客运车间值班员董佳丽正在室内进行消毒灭菌和空气净化。母婴室虽小，但需要喷洒消毒液的地方不少，她时而弯腰对沙发底下进行消杀，时而爬上架梯对天花板进行喷洒，紧盯每个缝隙和角落。

董佳丽说：“春运开始了，面对疫情影响，党员干部理应冲锋在前，时刻提醒进出天津火车站的乘客做好防疫工作。”

疫情期间，特殊旅客的出行难度加大。天津站天津西客运车间值班站长杨滨介绍，为了给车站内停留不足12个小时的中转旅客提供便利，天津西站还开通中转通道。比如，旅客从河北省保定市乘坐火车到辽宁沈阳北站，在天津西站进行中转，原则上只要不出车站，无需查验天津健康码和48小时的核酸证明便可直接通过闭环的中转通道乘车。

杨滨介绍，对于外地进津、返津的旅客，必须先由车站进行测温及查验48小时内的核酸检测证明，如果没有核酸证明则由工作人员引导至现场检测核酸并做好后续登记、报备工作。对于特殊旅客，不论是通过12306预约特殊服务，还是直接联系车站，工作人员都会第一时间派专人引导他们走绿色通道和无障碍电梯。

在杨滨看来，比这些日常防疫工作更难的，是疏导“变码”旅客情绪。1月11日，有一名旅客从黑龙江省哈尔滨市乘车返津，到达天津西站后，其健康码变为橙色，需要立刻进入隔离区。这名旅客是天津本地人返津过年，由于无法直接从车站回家，当时情绪比较激动。“后来，经过车站反复做工作和情绪安抚，这名‘变码’旅客最终还是同意遵照天津市红桥区卫健部门的相关要求到隔离区进行隔离。”杨滨说。

连日来，天津西站干部职工和高铁雷锋班志愿者组成疫情防控专组，克服各种不便因素，通过划区分包、点位驻守、巡逻防护等方式，加强对铁路场站疫情防控卡控，并与防疫部门紧密协作，阻断疫情通过铁路传播，最大限度保障广大旅客生命健康安全。

(责编：申佳平、陈键)