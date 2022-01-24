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疫后全球消费需提质升级

杨啸林
2022年01月24日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：疫后全球消费需提质升级

　　新冠肺炎疫情对世界经济、全球产业链和供应链产生重大影响，也对全球消费市场带来持续冲击。世界银行最新《全球经济展望》报告显示，2021年全球经济增长率将升至5.5%，全球贸易也将同步反弹；但当前疫情的持续暴发、政策支持的减少以及持续的供应链压力，将可能导致未来两年内全球经济增长持续放缓、消费需求下降。

　　在全球宏观经济不确定性依然较大等多重因素影响下，后疫情时代的全球消费市场或将呈现出新的特点。

　　从需求趋势来看，疫情带动人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，在线办公、网上购物、远程医疗等“非接触经济”获得广阔市场，数字化内容消费与实物消费之间的融合性进一步增强。与此同时，消费者也越来越注重绿色健康的生活方式，更倾向于选择天然、安全、有机的产品，更乐于选择户外公园和开放式的购物场所进行休闲娱乐，更趋向于以市郊微度假等短途旅游替代中远途旅游。

　　从供给趋势来看，市场供应主体主动应变、化危为机，正逐步适应新的消费趋势。面对疫情下消费者对消费便捷性和实时性的更高要求，数字化、智能化、高效化成为整个零售生态系统转型升级的方向，同时区域经济一体化进程加速，也为各国跨境电商创造了更多机遇。

　　新业态正为全球经济复苏注入新的生机。以数字贸易为例，在全球贸易遭受严重冲击的情况下，2020年全球数字贸易出口逆势增长3.8%，对服务出口增长的贡献率高达98.3%。根据Salesforce的数据，2021年第三季度全球电商销售额同比增长13%。依托跨境平台所建立的新零售模式，依靠大数据和算法技术精准对接国际消费市场，在降低国际贸易成本、优化供应链管理与品牌建设等方面发挥了重要作用。

　　但也应看到，新业态催生出的庞大市场面临一系列亟待解决的问题。面对数字消费需求激增，全球数字消费基础设施尚不完善、发展载体少、技术支撑力不强，高品质数字产品和服务供给不足，数字消费新场景相对偏少，并且在数字消费市场秩序、消费者权益保护等方面也存在较多问题。此外，多国还出现打着疫情幌子的“新消费”骗局，从名不副实的医疗保健“新”品到虚假伪造的疫苗药剂，打击了人们的消费热情。

　　短期内新冠肺炎疫情全球蔓延趋势不减，经济全球化仍面临较大不确定性，新消费将支撑世界经济形成新增量，是推动高质量供求平衡、畅通经济循环的重要动力。各国在顺应消费升级新趋势新要求、创造经济新红利的同时，仍需鼓励市场供应主体开展核心技术攻关，切实提升创新能力，建立供需匹配的高质量生产体系，清除数字消费网络障碍，全面改善优化消费环境，创新消费监管方式，并加大对消费领域的违法违规惩戒力度，将全球消费市场新业态转化为更加科学完整、更有针对性的新消费体系，从而充分激发新消费潜力，为世界经济复苏带来持久动力。

(责编：申佳平、陈键)

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