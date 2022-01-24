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加快向交通强国迈进

齐 慧
2022年01月24日09:00 | 来源：经济日报
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原标题：加快向交通强国迈进

　　俯瞰四川德阳至都江堰高速公路什邡段。 程 聪摄（中经视觉）

　　□ 本报记者 齐 慧

　　近日，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，为未来几年的交通运输发展指明了具体方向。

　　党的十八大以来，我国综合交通运输体系建设取得了历史性成就，已经成为名副其实的交通大国，正在向交通强国迈进。“《交通强国建设纲要》提出到2035年我国基本形成交通强国。‘十四五’时期正是加快推进交通强国建设、构建现代综合交通运输体系的关键5年。”国家发展改革委基础设施发展司司长罗国三介绍。

　　“十四五”期间我国交通运输业将迎来怎样的发展，如何更好地推动经济社会发展，更好服务人民美好生活需要？

　　人享其行物畅其流

　　“长期以来，交通运输行业坚持服务人民，在涉及重大民生领域时，我们做到在资源配置上优先倾斜、在公共服务上优先满足、在要素条件上优先保障，实现了交通运输质的稳步提升和量的快速增长，有力有效增进了民生福祉，成为人民群众获得感最强的领域之一。”交通运输部总规划师、综合规划司司长徐成光介绍。

　　2021年，预计全年完成交通运输固定资产投资约3.58万亿元，同比增长3.1%，既为巩固我国经济基本盘贡献重要力量，也有效服务保障了民生领域。

　　“十四五”时期，我国交通发展将继续兼顾基本需求和多样化需求，推动运输服务多元化、品质化发展，逐步实现人享其行、物畅其流，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

　　徐成光表示，“十四五”时期，将推动西部地区普通国道二级及以上公路比重达70%，推动较大人口规模自然村（组）通硬化路比例超过85%。加快城乡客运一体化发展，持续巩固拓展具备条件的乡镇和建制村通客车成果。进一步改善轮渡通行条件，方便边远地区群众日常出行。提升农村物流服务水平。

　　同时，完善枢纽集疏运体系，到2025年，实现沿海港口重要港区铁路进港率超过70%，枢纽机场轨道交通接入率达80%。加快发展旅客联程运输，将在50个城市组织开展旅客联程运输试点。普及道路客运电子客票应用，努力推进一站购票、一票通行。

　　在管理服务方面，交通运输部门将根据群众呼声，重点深化道路客运价格市场化改革，规范交通运输新业态、新模式价格管理，健全巡游出租汽车价格形成机制。引导和规范网约车、共享单车、汽车分时租赁健康发展。同时，继续落实物流减税降费措施。

　　完善“八纵八横”高铁网

　　截至2021年底，全国铁路营业里程已经突破15万公里，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显，尤其是高铁已成为我国铁路高质量发展的亮丽名片，成为促进区域协调发展的重要引擎。

　　“结合在建和拟建项目安排，预计‘十四五’时期全国铁路固定资产投资总规模与‘十三五’期间总体相当，继续保持平稳态势。”国铁集团发展改革部副主任赵长江介绍，按照规划，预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右、覆盖95%以上的50万人口以上城市，基本形成“全国123高铁出行圈”，更好满足人们美好出行需要。

　　在数量增长的同时，铁路建设更注重补短板和强网络。赵长江介绍，“十四五”期间，要高质量推进川藏铁路建设，着力填补西部铁路“留白”。加快完善“八纵八横”高速铁路网，力争“十四五”期间“八纵八横”高铁主通道基本贯通，有效提升沿江、沿海、京沪等主通道能力和质量。有序推进区域性高铁连接线、延伸线建设，增强路网灵活性和机动性。

　　同时，统筹推进中西部地区铁路网建设，加强边疆地区铁路网，提高革命老区、民族地区和欠发达地区铁路网络密度，提升沿江等重点区域铁路货运能力，提高普速铁路网通达深度。继续支持加快铁路物流基地、专用线和集疏运体系等补短板项目建设，加快畅通大宗货运“公转铁”、多式联运“前后一公里”，增强铁路集疏运能力。

　　民用机场将达270个以上

　　民航是我国经济社会发展重要的战略产业，也是构建现代综合交通运输体系的重要组成部分。

　　“基础设施是建设民航强国的重要支撑。”中国民用航空局发展计划司司长韩钧介绍，“十四五”期间，民航将继续加大投入力度，加快枢纽机场改扩建，着力提升枢纽机场综合保障能力，合理加密机场布局，稳步建设支线机场和专业性货运枢纽机场，重点加密中西部地区和边境地区机场。到2025年，民用运输机场数量达270个以上，新增跑道40条。推动机场与各种交通方式深度融合，形成一批以机场为核心的现代化综合交通枢纽。

　　航线网络是民航提供运输服务的重要呈现。“十四五”期间，以网络建设为抓手，加快构建完善国内航空运输网络体系、国际航空运输通道体系、航空枢纽功能体系三大体系。其中，国内航空运输网络体系重点打造支撑有力的骨干网、构建普惠均衡的基础网和优化国内航空货运网。国际航空运输通道体系以“周边融、走廊通、通道畅”为导向，重点构建“一圈六廊五通道”体系。

　　“十四五”期间，民航将以更好服务国家区域重大战略和区域协调发展战略为目标，加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈四大世界级机场群建设，增强国际枢纽功能，提升区域枢纽的网络支撑功能，推动临空经济高质量发展，加快构建民航与区域经济社会发展互为动力、相互支撑的融合发展新格局。

　　快递进村进厂出海

　　“十三五”时期，邮政快递业行业规模、创新活力、服务能力、综合实力跃上新台阶，基础性战略性先导性作用显著增强。国家邮政局政策法规司司长曾军山表示，“十四五”时期，邮政快递业将重点抓好三大工程，即快递“进村进厂出海”工程；建设两大体系，即健全畅通高效、普惠便捷的国内寄递物流服务体系，打造开放共享、安全可靠的国际寄递物流服务体系；实现两个发展，即实现邮政事业和邮政产业协同发展。最终实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

　　城市地区智能收投箱等设施更好满足多元化需求，农村地区基本实现建制村直接收投邮件快件，实现抵边自然村邮政普遍覆盖。壮大邮政产业，提升快递服务质效。预计到2025年，邮政快递业年业务收入超过1.8万亿元，快递业务量超过1500亿件。推动形成大中小企业融合互补、多元主体竞合发展的产业格局。

　　同时，推进与电商、现代农业、先进制造业深度融合，加快与交通等产业的协同发展。到2025年，形成多个年业务量超过200亿件或者年业务收入超过2000亿元的邮政快递品牌，打造综合型寄递物流供应链集团。

(责编：申佳平、陈键)

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