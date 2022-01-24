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中国品牌成柬居民购车新选择

本报驻金边记者 张 保
2022年01月24日09:00 | 来源：经济日报
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原标题：中国品牌成柬居民购车新选择

　　随着疫情逐步得到控制，柬埔寨的道路也恢复了“拥堵”。与此同时，中国品牌汽车已经悄然出现在柬埔寨街头。

　　比亚迪和红旗是柬埔寨市场中中国品牌的最新代表，稍早进入的名爵、长城等中国车企已经站稳脚跟，销量可与其他品牌媲美。对于市场前景，他们都非常乐观，也有具体规划。

　　比亚迪柬埔寨销售和服务中心总裁莫莹套表示，考虑到疫情因素，2020年初获得代理权后并未急于推广，市场认知度有限，300辆左右的年销量也远不及预期。但“2022年才是我们发展的元年”，莫莹套说，“比亚迪是柬埔寨第一批获得销售许可的纯电动汽车。随着对可持续发展和气候变化的关注，柬埔寨既有发展电动汽车的主观愿望，又存在‘弯道超车’的客观条件。”他说，和很多国家不同，柬埔寨地广人稀，本地人住处附近大都有足够空间安装充电桩。柬埔寨政府近日也多次表态，支持新能源汽车的应用。

　　从事汽车行业16年的莫莹套乐观地表示，凭借先进的技术、优质的性价比、低廉的使用和维保成本，比亚迪在柬埔寨市场具有较强竞争力。“我们售价仅比对手略高，技术比竞品先进多代，使用保养成本只有竞品的约五分之一。而且我们是新车，对手是二手车。”莫莹套说，“2022年比亚迪的销售目标是3000辆，有望跻身柬埔寨汽车销量前五。”

　　经过10多年的快速发展，柬埔寨汽车消费需求增长迅速。柬埔寨公共工程和运输大臣孙占托在2021年12月表示，柬埔寨汽车保有量已从1998年的6.5万辆增加至2021年底的92万辆。根据柬埔寨汽车工业联合会的数据，在经历2020年的大幅下跌后，由于政府采取降低进口税等措施，2021年前9个月，汽车销售实现约24%的增长。

　　但柬埔寨汽车工业相对落后，包括二手车在内的绝大部分汽车依赖进口，且市场几乎完全被日韩美系品牌瓜分。二手车是市场交易的主流，约占总交易量的80%，其中一大批车龄超过10年甚至15年。由于进口时对车况、排放等几乎没有限制，加之缺乏规范的维保体系、充足合格的配件和兼具能力经验的工人，柬埔寨道路上的老旧二手车存在严重的安全隐患，这也成为该国车祸居高不下的重要原因之一。

　　关注到这一痛点，中国汽车品牌将提升维修保养等售后服务作为重要切入点。红旗汽车柬埔寨总代理名扬国际负责人朱帅表示，“公司通过售后带动销售。”他认为，很多经销商重销售、轻售后，但红旗要提供差异化服务。“红旗是中国著名品牌，我们希望通过长期投入，树立起扎实的品牌形象。”尽管发生疫情，红旗并没有中断在当地主要商场的定期展示。

　　对于柬埔寨汽车市场而言，中国品牌是后来者，为了赢得市场信心，红旗在当地采取多项措施：一是超长质保，为购车者提供5年15万公里的质保，并且赠送4年10万公里的免费保养。二是二手回购，考虑到柬埔寨消费者关于汽车保值的顾虑，朱帅提出，如果5年内消费者希望出售汽车，公司将按照市场同期各品牌中保值率最高的标准予以回购。他还要求在销售过程中先让顾客参观维修保养车间，使他们对红旗车的配置、用料有更直观的认识。在付款方式上，企业也给予了足够的灵活性。

　　莫莹套表示，2022年将在暹粒等主要城市开设20余家直营和加盟店，还将与政府、大型商超、地产、高速公路等合作建设充电桩，并与Grab、乐马等网约车公司开展商务合作，同时引入新车型。红旗也将在西港等地开设新店，在金边的总店正在装修扩建中。朱帅表示，这一方面是为了提升维修保养的接待能力，另一方面是为了便于车友会的经营，计划随着疫情形势逐步稳定，将开展更多自驾、交流活动，通过口碑传播，提高品牌知名度和美誉度。他们都认为，中国汽车品牌质量过硬、性价比高、产品线齐全，能满足柬埔寨市场各类消费者的需求。未来几年，中国品牌汽车的市场份额有望快速扩大。

(责编：申佳平、陈键)

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