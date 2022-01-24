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能源保供丝毫不能放松

王轶辰
2022年01月24日09:02 | 来源：经济日报
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原标题：能源保供丝毫不能放松

　　随着春节假期和北京冬奥会的临近，各地能源保供情况如何？从目前来看，自国务院部署能源电力保供工作以来，有关部门和企业全力以赴守住供煤、供电、供暖、供气的安全底线。在各方共同努力下，煤炭产量、电煤运输量、发电量、天然气产量等多项指标刷新纪录，能源形势基本恢复常态，能源保供取得重要阶段性成果。

　　当前，用电高峰期、冬季供暖期、水电枯水期相互叠加，电力供需呈现“全国紧平衡、局部有缺口、燃料是关键、安全压力大”的形势和特点，大战大考还在继续。有分析认为，燃料供应保障和气候情况是影响今冬电力供需形势的主要不确定性因素，若全国电力燃料供应持续紧张或出现长时段大范围寒潮天气，将导致多地电力供需偏紧，各区域电网中均将有部分省级电网呈现不同程度的紧张态势。

　　对此，能源行业要绷紧保供这根弦，共同扛起保供责任，守牢安全生产生命线，守住民生用电底线，坚决打赢打好能源保供这场硬仗，确保经济社会平稳运行，确保人民群众温暖过冬，更好服务经济社会发展大局。

　　能源保供尤其要时刻警惕可能出现的突发情况。能源需求会因即时天气变化短时大幅增长，发电侧光伏和风电也可能因天气原因无法出力。有关部门需研究能源保供与弹性生产办法，以满足市场需求。制定雨雪冰冻天气影响运输时的电力调度、电煤互济预案，必要时针对库存告急、铁路运输受限电厂开通汽运绿色通道。同时，指导地方和企业坚持民生优先，科学制定有序用能方案，坚决做到“限电不拉闸”“限电不限民用”，确保能源供应平稳运行。

(责编：申佳平、陈键)

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