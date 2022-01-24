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原标题：“火眼金睛”助力冬奥精准防疫

科技冬奥进行时

北京2022年冬奥会即将举办，用科技手段助力疫情精准防控，保障赛事安全运行，是筹备工作最重要的环节之一。

近日，北京疫情再次反复，给冬奥防疫工作带来严峻的挑战。特别是在赛事举办期间，各个场馆涉奥人员众多，身份复杂，活动频繁，急需实现精准防疫，对场馆内进行全场景、全过程、全细节记录，“火眼金睛”无死角扫清监控盲区，筑牢冬奥保障防线。

2021年11月，在五棵松体育中心“相约北京冰球国内测试活动”中，一款亿像素阵列像感器光场相机，成为赛场重点区域防控中不可或缺的一员，拥有19个摄像头的它可轻松识别赛场中的人员，对赛事区域进行超视距、宽视野的全域无盲区覆盖。可以说，它出色地完成了场馆内事件全记录、无感人脸识别及追踪任务。

“我们这款产品有亿级像素的功能，可以实现对现场闭环区域内的有效监控。如果人员出现异常情况，可以准确地锁定目标，迅速追踪捕捉。”1月20日，北京拙河科技有限公司副总经理李营在接受科技日报记者采访时表示。

针对赛事防疫的特殊要求，冬奥场馆运行团队遴选了这款自主亿像素阵列计算摄像机，以实现赛事区域精准监控。那么，它含有哪些黑科技？

据李营介绍，基于国际领先的计算摄像理论，技术人员采用多路4K（830万像素）视频拼接成超大场景及超高分辨率的亿像素实时视频。独创的阵列式摄像机设计，突破单一光学镜头及传感器分辨率极限，可实现赛事场馆比赛区域及观众区域的全覆盖监控，同时可以保证每一处细节的清晰呈现和记录。

同时，结合AI智能分析平台，这款摄像机可实现对场景内所有人员进行有效识别并对其行动轨迹进行跟踪，判断人员之间关联关系及接触情况，为赛事防疫工作提供准确完整的数据参考。通过划定围界范围，还可及时对越界人员发出预警，防止闭环内外人员接触造成疫情风险。该系统还具有场地人员密度统计、人员场景回溯等多种功能，为比赛场馆运营管理及涉奥人员管控提供科技支撑。

据介绍，拙河科技还为冬奥项目专门开发了以亿像素阵列计算摄像机为核心的防疫管控平台，通过在五棵松体育中心及首都体育馆两个赛事区域架设多台亿像素阵列计算摄像机，对场馆内进行全场景、全过程、全细节记录，结合AI分析器的智能化解析，对亿像素阵列摄像机的高画质原始视频信息进行超视距、无感分析。视频内容实时传送至指挥中心及相关客户端，支持几十路同时传输及观看。赛事区域实时视频可在指挥中心全景展示，并可自由选看任一图像细节，充分发挥产品“看得清”“跟得牢”“报得准”等优势。

2018年拙河科技研制出亿像素阵列计算摄像机，该产品2019年获得“中国电子学会科技进步”一等奖，2020年获得“科技冬奥智慧北京”十佳产品方案奖。

据介绍，随着移动通信（5G）、智能终端设备的普及和人工智能技术的成熟，亿像素阵列计算摄像技术今后将在更多领域一展身手，可广泛应用于国防安全、智慧城市、公安司法、交通运输、海关缉私、应急管理、生态环保及广电文旅等行业。

(责编：申佳平、陈键)