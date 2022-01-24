人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国工业和信息化系统“十四五”开局良好

刘 艳
2022年01月24日09:05 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国工业和信息化系统“十四五”开局良好

　　1月20日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，工业和信息化部介绍2021年工业和信息化发展情况。

　　2021年，我国工业经济总体保持恢复发展，信息化发展取得积极进展，实现了“十四五”良好开局。

　　工业稳则经济稳

　　工业是国民经济的主导，工业稳则经济稳。

　　工业和信息化部总工程师田玉龙说：“2021年，我们采取了一系列工业稳增长的政策举措，确保工业经济恢复性增长，产业链、供应链稳定，为宏观经济增长提供了有力支撑。”

　　2021年，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年平均值达6.1%，高于2019年疫情前的水平；企业效益明显改善，前11个月规模以上工业企业实现利润同比增长38%，两年平均增长18.9%，营业收入利润率达到6.98%，为近年来较高水平。

　　2021年，我国41个工业大类行业中39个保持增长，其中15个行业增速超过两位数。

　　重点行业保持增长态势的同时，我国中小企业也实现了恢复性增长。去年规上中小企业收入利润同比增长20.7%和28.2%，两年平均分别增长9.8%、17.1%，均高于2019年同期增速。

　　如田玉龙所言，中小企业是国民经济和社会发展的主力军，党中央、国务院高度重视中小企业发展，出台了一系列政策帮助中小企业纾难解困。

　　2021年，工业和信息化部采取“少取、多予、服务、培优、赋能”等综合措施，推动中小企业实现平稳健康发展。2022年，工业和信息化部还将在“进”字上发力，推动中小企业高质量发展，重点推动专精特新中小企业的可持续发展。

　　信息通信业为数字经济打地基

　　2021年，我国信息基础设施综合实力迈上新台阶，为我国数字经济发展奠定了重要基础。

　　2021年，我国新增5G基站数65.4万个，5G手机终端连接数5.18亿户，千兆光网覆盖至3亿户家庭；“云网边端”协同发展的工业互联网基础设施基本成型，“5G+工业互联网”在建项目超过2000个，在采矿、钢铁、电力等10个重点行业形成了远程设备操控、机器视觉质检等20个典型应用场景。

　　5G网络已覆盖我国全部地级市、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。2022年，高铁、交通枢纽、购物中心等人流密集区域以及在工业、医疗等重点行业的深度覆盖水平将是5G网络建设和提升的重点。

　　2021年，我国App专项整治成效显著，服务民生走深走实。

　　工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国说：“广大用户最急难愁盼的热点问题，就是我们关心和整治的重点。”

　　赵志国介绍，2021年，工业和信息化部重点聚焦违规调用手机权限、超范围收集个人信息等问题，大力推进App专项整治，持续净化App生态，用户反映强烈的App开屏弹窗信息“关不掉、乱跳转”等问题基本得到解决。

　　与此同时，与老年人生活密切相关的首批217家网站和App完成适老化改造。

　　尤为值得一提的是，2021年，我国历史性实现全国行政村“村村通宽带”，帮助更多人搭上“数字列车”的同时，网络使用成本大幅降低，其中，面向农村脱贫户等特殊群体，累计精准让利超过80亿元。

　　中国防疫政策保双链稳定

　　田玉龙说：“统筹好疫情防控和经济社会发展，特别是工业经济的发展，仍是今年的一项重点工作。”

　　我国产业链、供应链是否稳定安全？

　　田玉龙说：“我国‘外防输入、内防反弹’的疫情防控政策效果十分显著。经济增长特别是工业经济增长数据表明，正是坚持了这个正确的防疫策略，我们才能在全球率先复工复产，产业链、供应链的稳定安全才得到了保障。随着疫情防控政策越来越精准，产业链、供应链的稳定安全能够得到保障。”

　　当前工业经济稳定恢复的态势仍不牢固，今年一季度工业经济依然面临较大下行压力。

　　工业和信息化部运行监测协调局局长罗俊杰表示，对此有充分认识，已对今年一季度工业经济平稳开局作出部署，将根据新情况新变化，会同相关部门推出更有力有效的政策举措，做好预调微调和跨周期调节，打好工业稳增长“组合拳”“连环招”。

　　进入2022年，承压前行、稳中求进的中国工业和信息化系统稳增长任务依然十分艰巨。

　　田玉龙表示，工业和信息化发展长期向好的基本面不会改变，我们有信心战胜各种困难，实现工业经济平稳运行。

　　（科技日报北京1月20日电）

(责编：申佳平、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
1月23日全国预计发送旅客2644万人次
　　人民网北京1月23日电 （记者王连香）1月23日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第7天，全国预计发送旅客2644万人次。其中铁路预计发送旅客570万人次，公路1950万人次，水路36万人次，民航88万人次。…
证监会：强化资本市场违法违规行为打击力度
　　人民网北京1月23日电 （记者王震）取消行政刑事前置程序、精准“追首恶”、规制“忽悠式”重组……近日，最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(以下简称《若干规定》)。证监会表示，压实中介机构责任，不断提高投资者保护工作质效，同时，强化资本市场违法违规行为打击力度。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部