樊未晨

原标题：八部门为职校学生实习管理“划红线”

近日，教育部、工业和信息化部等八部门印发了新修订的《职业学校学生实习管理规定》（以下简称《规定》），划定了实习管理的“红线”，明确不得安排与专业无关的简单重复劳动、高强度劳动，“严禁以营利为目的违规组织实习”，明确实习单位应给予学生适当实习报酬。

八部门深入分析了数字经济背景下岗位升级、职业场景变化的新形势，着眼实习全流程、聚焦关键环节，对2016年印发实施的《职业学校学生实习管理规定》进行了修订。

《规定》针对实习内容专业不对口、强制实习、收费实习、简单重复劳动、中介机构参与、违规安排加班和夜班等问题，提出1个“严禁”、27个“不得”，并明确了处理规定，切实保障实习学生的合法权益。

《规定》明确实习内容“应基本覆盖专业所对应岗位（群）的典型工作任务，原则上不得跨专业大类安排实习”“不得安排学生从事Ⅲ级强度及以上体力劳动或其他有害身心健康的实习”。

针对强制实习的问题，《规定》进一步保障了学生和家长的知情权，明确了所有学生参加统一组织的岗位实习均应当取得学生、学生监护人或家长签字的知情同意书，对学生及其法定监护人或家长明确不同意学校实习安排的，可自行选择符合条件的岗位实习单位。不得强制职业学校安排学生到指定单位实习，不得扣押学生的学生证、居民身份证或其他证件。

当前，中介机构介入实习赚取“人头费”，是产生强制实习、付费实习的重要源头。《规定》明确实习三方协议必须由职业学校、实习单位、学生三方签署，重申不得通过中介机构或有偿代理组织、安排和管理学生实习工作。

另外，《规定》在原来的不得“安排学生加班和夜班”基础上，进一步增加了实习单位应遵守国家关于工作时间和休息休假的规定，保障学生在岗位实习期间按规定享有休息休假、获得劳动卫生安全保护、接受技术技能指导等权利的要求。

针对学生的实习报酬和费用问题，《规定》明确，实习单位应给予学生适当的实习报酬，原则上不低于本单位相同岗位工资标准的80%或最低档工资标准，支付周期不得超过1个月，不得以物品或代金券等代替货币支付或经过第三方转发，不得向学生收取实习押金、培训费、实习报酬提成、管理费、实习材料费、就业服务费或者其他形式的实习费用，不得要求学生提供担保或者以其他名义收取学生财物。

除了为实习管理划定“红线”外，《规定》还有另外4个主要修订。一是进一步强调了实习的性质并优化内涵和边界，将“跟岗实习”“顶岗实习”统一为“岗位实习”，同时提出，符合条件的生产性实训基地、厂中校、校中厂、虚拟仿真实训基地等，可作为实习单位；二是要求实习单位名单须经校级党组织审议并对外公开，实习中遇有突发事件或重大风险应按照属地管理要求做好分类管控；三是推动实习深度融入校企协同育人，支持结合学徒制培养、中高职贯通培养等合作探索多种形式的实践性教学改革；四是加强部门和地方协同配合，要求跨省实习须事先经学校主管部门同意，按程序报省级主管部门备案。

据悉，下一步教育部将会同有关部门进一步畅通政策咨询与情况反映渠道，对违反《规定》的职业学校、实习单位及相关责任人依法依规严肃处理、联合惩戒。

来源：中国青年报

(责编：申佳平、陈键)