高攀 许缘

原标题：IMF总裁：美收紧货币政策将提高美元债务偿付压力

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前敦促拥有较高美元计价债务的国家马上采取行动，减轻美国联邦储备委员会收紧货币政策带来的美元债务偿付压力。

格奥尔基耶娃21日出席2022年世界经济论坛视频会议时说，美国的高通胀正转变为经济和社会担忧，为此美联储已调整货币政策立场，试图在控制通胀与维持经济复苏之间取得平衡。鉴于美联储收紧货币政策对于美国经济和全球经济的重要影响，美联储清楚传达其政策计划、避免出现意外非常重要。

格奥尔基耶娃警告，美联储收紧货币政策可能会对一些经济复苏已经疲软的国家造成冲击，特别是那些美元债务较高的国家，因为美国利率水平上升可能会提高这些国家偿还美元债务的成本。

她敦促这些国家通过延长债务期限、解决货币错配风险等举措减轻偿债压力。她还表示，目前全球约60%的低收入国家已陷入债务困境，如果缺乏国际支持和援助可能会有“大麻烦”。

谈到全球经济，格奥尔基耶娃指出，目前全球经济复苏正在放缓，并面临着新冠确诊病例数量再度上升、通胀比预期更高更持久、全球债务水平创新高等多重挑战。

她表示，全球整体通胀上升受到一系列因素影响，包括新冠疫情造成的供应瓶颈持续、食品和能源价格大幅上升以及地缘政治因素等，但各国通胀程度并不相同。

格奥尔基耶娃强调，由于各国经济复苏明显分化，今年的政策应对会变得更加复杂，必须针对具体国家实施不同的政策。对全球来说最重要的政策应对仍然是抗击疫情，提高全球疫苗接种率。

美联储主席鲍威尔日前表示，美联储或将更多次地加息，并更早更快缩减资产负债表，以应对持续高通胀。

IMF此前警告，美联储更快收紧货币政策，可能造成新兴经济体资本外流和货币贬值，经济增长前景更加不确定，新兴经济体应提前做好政策准备。数据显示，受疫情和全球经济衰退影响，2020年全球债务规模达到创纪录的226万亿美元。

以往国际金融实践显示，美联储进入紧缩周期将冲击国际金融市场，显著影响全球跨境资本流动、资产定价和汇率稳定。美国财政和货币政策“放水”推动物价飞涨，并通过美元的国际储备货币地位向世界输出通胀，而后通过“收水”促使资本回流到逐渐恢复健康的美国市场，最终令不少国家遭受恶性通胀和资本外流的双重打击。

上世纪80年代，美国为应对高通胀收紧货币政策，导致外债杠杆率过高的邻国墨西哥出现债务违约，拉美地区爆发债务危机。

(责编：申佳平、陈键)