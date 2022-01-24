人民网北京1月24日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，涠洲油田群光伏电站日前正式投运，平均每年可向涠洲油田群及涠洲岛居民提供绿色清洁电力517万千瓦时，我国最美海岛——涠洲岛首次用上绿电。

涠洲油田群光伏电站投运。受访者供图

涠洲岛坐落于北部湾海域，由火山喷发堆凝而成，被评为“中国最美十大海岛”之一。中海油涠洲油田群位于涠洲岛以西海域，该油田自上世纪80年代建设以来，已建成26座海上生产平台和1个陆地终端处理厂，最高年产油当量达470余万立方米。同时，该油田从1998年就开始为岛上居民供电，结束了涠洲岛不通电的历史。

“我们建立起联通涠洲油田群和涠洲岛的国内首个海上智能电网，通过陆地生产终端和海上平台的机组用自产天然气进行发电，保障了海上油田群安全稳定供电，同时每年为涠洲岛供电5000余万千瓦时。”中海油湛江分公司生产部经理秦立峰表示。

随着涠洲岛旅游业高速发展和油田规模的扩大，电力需求也不断增加，油田群电网急需再扩容。而涠洲岛太阳能资源丰富，常年平均太阳总辐射每平方米4395兆焦，最高达5642兆焦，适合建设规模太阳能光伏电站。

鉴于此，2021年12月，中国海油在涠洲终端处理厂内，利用厂区屋顶、绿化草坪及空地开工建设一座光伏电站，安装太阳能光伏板8000余块，总面积约3.6万平方米，总装机容量4.5兆瓦。相比同等规模的天然气发电，涠洲光伏电站每年可节省天然气172万立方米，运营期内可实现碳减排85000吨。

“未来，我们将在涠洲油田群打造国内首个集风光储一体综合能源示范海上油田，到2025年实现‘海上风电场+光伏+储能+岸电’的全新供电模式，建成国内外首个海上‘零碳’供电示范油田，同时也使涠洲岛全面用上绿色清洁电力。”中海油副总裁、湛江分公司总经理柯吕雄表示。

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