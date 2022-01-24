业界：构建学术交流机制 推动“一带一路”高质量发展
2022年01月24日14:06 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （黄盛）近日，由中国科学院地理科学与资源研究所、中国人民大学重阳金融院等16家研究机构联合发起的首届“一带一路高质量发展学术论坛”在京召开。中科院原院长白春礼、中国社科院副院长王灵桂等40多家重要研究机构主要负责人通过线上线下多种形式参与会议。
会上，中国科学院地理科学与资源研究所副所长刘卫东表示，加强“一带一路”学术共同体建设十分重要。目前有关“一带一路”的论坛有不少，但围绕学术交流的机制化平台尚有提升空间，大家缺少深入的学术交流。此次论坛旨在成为集“理论研讨、学术对话、对策研究、前瞻分析和经验总结”为一体的机制化交流平台，把政府管理部门、学术界、智库和企业更加紧密地团结在一起，推动“一带一路”高质量发展和讲好“一带一路”故事。
北京大学国家发展研究研究名誉院长、第十三届全国政协常委、“一带一路”国际合作高峰论坛咨委会成员林毅夫表示，中国经验很有说服力，中国以基础设施作为互联互通的抓手，构建了利益命运责任共同体，会产生巨大的影响。
外交部原副部长、人大重阳高级研究员何亚非认为，“一带一路”高质量发展已经提上议事日程，随着全球化进入新阶段、中国经济转型加速、国际合作逐步走出新冠疫情的阴影，国际社会对“一带一路”倡议的关注度再度高涨。
原保监会副主席周延礼表示，要重点完善风险管理机制，做好对一些新兴国家的研究，充分发挥G20协调全球政策，推动世界经济增长，为下一步开展“一带一路”建设注入新的动力。
(责编：王连香、高雷)
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