人民网北京1月24日电 （记者杨曦）国家统计局近日公布数据显示，2021年全国建筑业总产值293079亿元，同比增长11.0%。

数据来源：国家统计局。人民网 杨曦制图

近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长。数据显示，从2012年到2021年，我国建筑业总产值从137217.9亿元持续上涨至293079亿元，十年间总产值增加了一倍以上。

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分地区来看，2021年，江苏建筑业总产值以38244.49亿元的成绩继续领先于其他省份，浙江和广东2个省份建筑业总产值均超过2万亿元。除以上3个省份之外，建筑业总产值超过1万亿元还有湖北、四川、山东、福建、河南、北京、湖南和安徽8个省份。

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数据显示，31个省份中，除西藏2021年建筑业总产值较2020年下降之外，其余30个省份的建筑业总产值均实现增长。其中，16个省份建筑业总产值同比涨幅达到或超过全国11%的平均水平，分别为湖北、新疆、广东、青海、广西、海南、安徽、江西、内蒙古、贵州、福建、吉林、湖南、上海、四川和山西。湖北涨幅最高，同比增长17.9%。

附注：

据国家统计局指标解释，建筑业总产值是以货币形式表现的建筑业企业在一定时期内生产的建筑业产品和提供服务的总和。建筑业总产值包括：

⑴建筑工程产值：指列入建筑工程预算内的各种工程价值。

⑵安装工程产值：指设备安装工程价值，不包括被安装设备本身的价值。

⑶其他产值：建筑业总产值中除建筑工程、安装工程以外的产值。包括房屋构筑物修理产值、非标准设备制造产值、总包企业向分包企业收取的管理费以及不能明确划分的施工活动所完成的产值。

(责编：杨曦、高雷)