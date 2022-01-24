人民网北京1月24日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年1月中旬与1月上旬相比，32种产品价格上涨，15种下降，3种持平。

其中，煤炭板块重点监测的7种产品中，6种上涨，1种下跌；石油天然气板块监测的6种产品中，4种上涨，1种下跌，1种持平；黑色金属板块监测的6种产品中，4种上涨，2种下跌；有色金属板块监测的4种产品价格环比均上涨；化工板块监测的10种产品中，7种上涨，3种下跌；非金属建材板块监测的3种产品价格环比均下跌；农产品板块监测的8种产品中，3种上涨，4种下跌，1种持平；农业生产资料版块监测的3种产品中，1种上涨，1种下跌，1种持平；本旬监测的3种林产品价格环比均上涨。

图片来源：国家统计局官网

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