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两部门：聚焦内涵式发展 支持地方高校改革发展资金不得用于基本建设

2022年01月24日16:28 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者王震）据财政部网站消息，为规范和加强支持地方高校改革发展资金管理，提高资金使用效益，促进地方高校内涵式发展，近日，财政部、教育部修订印发《支持地方高校改革发展资金管理办法》（以下简称《办法》）。

《办法》明确，支持地方高校改革发展资金管理应遵循“中央引导、省级统筹、聚焦重点、规范管理、突出绩效、强化监督”的原则。现阶段重点支持以下四个方面：

一是支持各地改革完善地方高校预算拨款制度，健全与当地经济社会发展水平、高等教育发展需求相适应的生均拨款机制，引导地方加大对高等教育的投入，促进地方高校持续健康发展。

二是支持中西部地区高等教育发展，重点加大对困难地区和地方高校薄弱环节的支持力度，支持“部省合建”高校建设，提升办学能力和水平，推进中西部地区建设有特色、高水平大学。

三是支持地方高校聚焦内涵式发展，进一步聚焦人才培养和特色办学、加强思想政治理论课建设、建设高素质教师队伍、深化教育教学改革、加强科研能力建设、改善基本办学条件、提升服务经济社会发展能力等。

四是按照国家有关重大决策部署，支持地方推进一流大学和一流学科建设等。

根据《办法》，支持地方高校改革发展资金不得用于基本建设、对外投资、偿还债务、支付利息、支付罚款、捐赠赞助等支出，不得用于在全校范围内普遍提高人员薪酬待遇，不得作为其他项目的配套资金，不得提取工作经费或管理经费，也不得用于按照国家规定不得开支的其他支出。

在资金分配方面，省级财政、教育部门要结合本地区高等教育改革发展重点工作，加大统筹力度，突出支持重点，强化政策导向，向困难地区、民族地区和薄弱环节倾斜，向办学质量高、办学特色鲜明的高校倾斜，向服务区域发展成效显著的高校倾斜，向资金管理绩效好的高校倾斜，进一步聚焦高校内涵式发展。

(责编：王震、高雷)

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