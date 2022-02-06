顾天成、叶昊鸣

原标题：错峰有序、防疫有力，畅通“最后一公里”——春运返程交通运输疫情防控有保障

2022年春运返程复工高峰即将来临，如何保障春运返程交通运输及疫情防控？针对务工人员、学生返程有何措施？

记者从国务院联防联控机制及国家卫健委、交通运输部等有关部门获悉，将从畅通“最后一公里”着手，全力做好疫情防控和春运返程交通运输保障工作。

高速公路正月初六、正月十六将出现流量高峰

交通运输部新闻发言人刘鹏飞表示，今年春运期间公众高速公路出行主要以中、短途为主，预计日均车流量为2800万辆左右。从流量变化看，呈“节前平稳、节中反弹、节后回升”的特征，正月初六、正月十六前后将出现两个流量高峰。

2月1日，民警在河北省沧州市沧州西高速口为司乘人员进行信息登记。新华社发（苑立伟摄）

从天气情况看，春运返程期间全国天气总体较好，大部分地区气温基本接近常年水平，可能出现一定范围的低温雨雪天气。为此，建议广大司机出行前，做到“三看”：

一是看疫情。密切留意出发地与目的地疫情防控政策变化，提前了解防疫检测要求，严格做好自身防护，带齐“两码两证”（健康码、行程码，身份证、核酸检测证明），积极配合防疫检查。

二是看天气。及时了解周边地区天气情况，认真检查车辆技术状况，做好车辆防滑措施，尽量避开易凝冻、结冰路段。

三是看路况。提前了解途经路线实时路况和高峰时段、易拥堵缓行站点等信息，合理选择出行路线、方式和时间。

畅通“最后一公里”，错峰有序返岗返学

《2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作方案》指出，要优化调整学校寒假放假时间，错峰安排春季学期开学返校。合理调整企业放假和复工时间，引导务工人员错峰返乡返岗。高校或务工人员较多的企业可要求学生或务工人员持48小时内核酸检测阴性证明返校或返岗。

交通运输部应急办副主任周旻表示，对于务工人员、高校学生等重点群体，有集中运输需求且具备条件的，将组织开行包车、专列、包机等“点对点”运输，引导有序出行。

保障务工人员错峰有序返岗，特别要畅通“最后一公里”。各地交通运输部门已加强与人力资源、公安、卫生健康等部门协同，摸排务工人员返岗需求，制定运输组织方案，为返岗务工人员提供“点对点”包车服务，同时加强道路客运班线、城市公交与铁路运力的衔接。

一些先进新技术也助力春运返岗之路更加通畅。江苏交通部门通过路网监控智能分析系统分析公路视频数据资源，及时有效疏导道路拥堵。利用无人机灵活稳定、不受地形限制等优势，开展无人机路网安全巡查，并将巡查情况实时同步至路网调度中心，从而大幅提高路网安全巡查效率，为保障返岗人员路途安全畅通提供了技术支撑。

加强交通运输疫情防控和安全管理不动摇

奥密克戎变异株来势汹汹，春节期间全国多地仍有报告新增本土确诊病例。在保障春运返程出行的同时，如何有效避免病毒通过交通工具传播一直是公众关注的焦点。

1月30日，在成都东开往万州北的列车上，列车员在车厢内引导旅客。新华社记者 黄伟 摄

《2022年春运期间客货运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控指南》要求，承运企业需落实落细场站和运输工具消毒通风、运输组织、人员防护、防疫宣传等防控举措，严防疫情通过交通运输环节传播扩散。

5日开始，深圳市迎来春运返程高峰，预计将有537.23万名旅客陆续抵深。深圳市防疫措施在分级查验、精准防控上下功夫。据悉，在深圳机场，从全国疫情低风险地区所在城市来深人员，查验健康码绿码后即可离开机场；中高风险地区所在城市和有本土阳性病例报告城市航班来深人员，需在前方站查验48小时核酸阴性以及落地核酸检测后，才能离开航站楼。

上海市为更好应对春运客流返程高峰，增强地面公交与机场、火车站、码头、轨交的有效衔接，自2月5日起开辟24条公交春运专线。其中，2月6日至2月10日，2月12日至2月14日将在虹桥客运枢纽增设7条春运临时专线。

(责编：孙红丽、杨迪)