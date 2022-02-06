原标题：美联储任命鲍威尔为临时主席

美国联邦储备委员会4日宣布，任命杰罗姆·鲍威尔为临时主席，以等待美国国会参议院对鲍威尔被提名连任美联储主席的批准。

美联储当天发表声明说，任命鲍威尔为美联储临时主席的决定将于5日生效，这将使得鲍威尔在担任美联储主席第一个4年任期结束后可以继续履行职责。

声明说，作为美联储货币政策的决策机构，联邦公开市场委员会在1月举行的年度会议上已任命鲍威尔为该委员会主席。此外，鲍威尔担任美联储理事的任期将持续至2028年。

美国总统拜登去年11月提名鲍威尔连任美联储主席，但参议院还未对其提名进行投票表决。鲍威尔出生于1953年2月，于2012年5月开始担任美联储理事，于2018年2月开始担任美联储主席。

(责编：孙红丽、杨迪)