卢东方、谷文苑

原标题：新春走基层丨新年搬新家，品尝“雪域利箭”的高海拔快乐

大年初四，记者一行沿着雅鲁藏布江河谷驱车飞驰。

“记者您看，前面就到我们的新营区了。”西部战区空军地空导弹兵某旅连指导员陈雷兴奋地说道，“虽然我们去年7月就入住了新营区，但紧接着就出任务了。新营区硬件设施特别好，有阳光暖房、供暖及净水设施、游戏娱乐室……”

而此时，记者的目光，却被道路另一侧远处“凭空”立起的“沙墙”所吸引。“那边是沙尘暴吗？”

“不，那只是每天下午‘定时’腾起的河谷沙尘，我们的老营区就在那边。”说话间，迎面来车，两声鸣笛响起。陈雷摇下车窗玻璃，对面车上的营教导员段建强热情地问：“记者已经到啦？我们几个正要去老营区搬‘家园石’呢。”

一听是去“沙墙”那边的老营区，记者一行也跟了上去。两辆车先后穿过“沙墙”，在一处贴着封条的院子前停下。“老营区是借住的场站仓库，现在即将移交回去，但我们有些‘固定资产’还没有搬完。”段建强将记者一行迎了进去。

院门边，一棵碗口粗的柳树静静地映在斜阳里。“这棵柳树和这一圈杨树都是2016年我们入住时栽的，为了让它们在这石头地上活下来，官兵们费了不少心思。”段建强带记者参观了仓库改建的集体宿舍等。“这儿很多设施都靠战士们自己想办法修缮，大家还从祖国各地捡来石头搭建起了‘别有洞天’等景致。去年春节我们就在这里，围着篝火跳锅庄。”

柳树旁，五六个官兵合力将“家园石”抬到车厢里。这块刻着“我爱我家”“永远忠诚”的巨石，将“落户”在新营区宿舍楼前。“有人的地方就是家。”过年在该单位蹲点的旅副政委乔卫东说，“现在我们搬进了新营区，硬件设施极大改善，阵地也不再被黄沙袭扰，更应不负重托，以更饱满的工作热情担负起守卫祖国领空的神圣使命。”

此时的操场上，“加油”声此起彼伏。各连之间拔河、滚轮胎、攀绳、篮球等比赛正在进行。“节日期间，组织大家练练体能，运动一下。”陈雷笑着说，“今天冬奥会开幕，虽然我们这儿没有下雪，但大家对体育的热情一点儿不减，也是在雪域高原声援我们的冬奥健儿。”

“今年春节的活动不仅有游园、拔河、唱歌等，还增加了电子竞技、VR游戏等内容，大家玩得更尽兴。我们这支车轮上的‘雪域利箭’，终于有家了！”上等兵符美松说。

晚上20时，记者和官兵们一起搬着小马扎坐进了营区阳光房，在大屏幕前观看北京冬奥会开幕式。看着4K超清LED大屏，当6个喇叭营造出的环绕声报出“中国代表团”时，官兵们用力地鼓掌、欢呼，整个阳光房都洋溢着两个字：自豪！

拔河比赛

官兵去老营区搬运“家园石”

官兵提着灯笼布置新营区

图片：刘波、黄龙

(责编：孙红丽、杨迪)