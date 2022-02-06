原标题：铁路等部门守护平安春运途

2月5日，返程旅客从南京火车站有序乘车。供图/新华社

5日，大年初五，2022年春运进入第20天。春节期间，铁路、电力、民航等部门坚守岗位，统筹做好春运疫情防控和安全管理工作，推出多项便民服务措施，全力打造平安有序温馨春运。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，春运首日（1月17日）至2月4日，全国铁路共发送旅客9920万人次。2月5日，全国铁路预计发送旅客655万人次。

为提升“高铁+冰雪游”服务含金量，中国铁路沈阳局集团公司为购买冬游团体票的游客和单位开通安检、进站、乘车专属绿色通道。中国铁路太原局集团公司所辖104个客运车站严格落实疫情防控要求，做好测温验码、通风消毒、分散候乘、旅客提示提醒等工作。中国铁路武汉局集团公司武汉、汉口、武昌、襄阳东等站启动大客流运输组织预案，畅通进站安检、验票通道，安排充足人员在售票大厅、候车室、站台等重点部位进行引导。

电力方面，国网江苏句容市供电公司运用科技手段加强供电保障，采用视频监控设备、无人机等对春运重点电力线路进行远程实时监控和巡视排查，确保春运供电安全可靠。国网山东齐河县供电公司对辖区内石济高铁沿线供电线路展开拉网式巡查，同时对火车站、汽车站等场所涉及的供电线路设备进行节假日特殊巡视，及时发现并消除用电安全隐患。

民航方面，北京大兴国际机场为老年人等特殊旅客提供“兴心相印”关爱服务，特殊旅客可提前预约享受全流程陪伴和爱心帮扶。春节期间，针对每日出港航班量和人数，南方航空贵州公司优化地面排班、合理调配人员，坚持24小时值班制度，盯紧重点航班、重点岗位，严守安全底线，为旅客春运平安出行保驾护航。

提示

大范围雨雪“上线” 返程需注意安全

大年初五，不少人陆续开始返程。从5日起，中东部地区大范围雨雪天气又要“上线”了，公众需防范天气对交通出行的不利影响。中央气象台于5日18时发布暴雪蓝色预警。

记者5日从中央气象台获悉，南方地区及西北地区东部将自西向东迎接新一轮大范围雨雪天气过程。6日，西藏北部、内蒙古西部、西北地区东部、黄淮西部、江淮西部、江汉等地部分地区有小到中雪，其中陕西南部、安徽中部、湖北西部和北部、湖南西北部等地部分地区有大到暴雪。湖南中南部、江西西部、广西东北部等地部分地区有大雨。

7日，西北地区东部、黄淮西部、江淮、江汉等地部分地区有小到中雪，其中，安徽中南部、江苏南部、江西北部、浙江西北部等地部分地区有大到暴雪。湖南南部、江西中北部、浙江中南部、福建南部、广东北部等地部分地区有大雨。

尤其需要注意的是，云南、贵州西部等地的部分地区将有雷暴天气，局地将有小冰雹，需要注意防范。

气象部门提醒，雨雪天气易造成冰冻灾害，导致路面结冰等。此次大范围雨雪天气过程恰逢春节返程高峰，公众需注意防范道路积雪、结冰、低能见度等对交通出行的不利影响。出行要关注气象信息、路面信息，驾车出行要提前做好车辆设备检查。

同时，近日南方多阴雨雪天气，气温持续偏低，要关注持续的低温阴雨寡照对农业生产的不利影响。本组文/新华社

(责编：孙红丽、杨迪)