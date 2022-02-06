人民网记者 杜燕飞

举国欢度新春佳节之际，有这么一群人，他们奋战在项目施工一线，保民生工程进度，提供24小时不打烊服务，用自己的坚守为我们送来一个温暖、祥和的春节。

中俄东线天然气管道长江盾构穿越工程春节一线见闻

这个春节，距上海市中心100公里的长江下，承建中俄东线天然气管道长江盾构穿越工程的中铁隧道集团86名员工正坚守岗位，确保工程稳步推进。

建设者们正在隧道内架设轨道道岔。受访者供图

早上5时30分，盾构司机刘天亮穿戴好工作服，步行50分钟，穿过四千多米的隧道，在长江江底56.9米处的盾构机上与同事们交接当天的工作。此时，隧道内的另一侧，孟贤康正和同事一起安装泵站和道岔，确保盾构机平稳顺利掘进。

据了解，中铁隧道局承建的长江盾构穿越工程是中俄东线天然气管道南段的“咽喉”工程，隧道全长10.226公里，是在建穿越长江的最长隧道，被誉为“万里长江第一长隧”。

广东石化项目新春建设正酣

春节期间，位于广东揭阳滨海新区的中国石油广东石化项目现场繁忙如常。为确保该项目在2022年按期建成投产，春节期间，近2万名项目建设者坚守在现场，日夜赶工。

李慧涛（右）与同事一起检查设备安装质量。受访者供图

2022年初，该项目建设进入了工艺配管和大机组安装调试阶段。“家什么时候都可以回，但项目现在正处施工黄金季，趁着天气好可以把工作多干些，大家都盼着项目能早日建成投产。”广东石化公司乙烯装置经理曾飞鹏说。

据了解，广东石化项目建设规模为2000万吨/年炼油+260万吨/年芳烃+120万吨/年乙烯。“120万吨/年乙烯装置采用了国内最大规模的国产乙烯工艺包，核心设备在安装过程中面临占地大、难度高、工序复杂等施工难点。”广东石化公司乙烯装置设备副经理李慧涛介绍，目前，包括国产单机处理量最大的140万吨/年裂解气压缩机在内的乙烯装置三大机组均已安装就位。

截至目前，广东石化项目施工总体进度完成近九成，26个主项单元实现中交，220KV总变电站、消防总站、净水厂等公用工程单元进入正式运行阶段。

在“国和一号”示范工程现场过大年

春节期间，在山东荣成，我国自主研制的世界先进三代核电型号“国和一号”的建设现场，7000多名建设者选择在工程现场过大年，舍小家顾大家，彰显大国重器建设者的责任与担当。

项目上一班组长正在向春节值班人员进行作业安全叮嘱。受访者供图

“就地过年，这是为了保证我们国家科技重大专项国和一号的顺利建设，保证我们能够早日建成具有世界先进水平的核电机组。”国核示范党委书记、董事长汪映荣说。

“国和一号”示范工程是十六个国家科技重大专项之一，也是我国自主设计的单机容量最大的核电机组，国家电投作为牵头实施单位，组织全国600多家单位、31000余名技术人员历时12年完成研发设计，其关键设备、关键材料实现了自主化设计和国产化制造，设备整体国产化率达到90%以上，具有完全自主知识产权。机组设计寿命60年以上，单台机组年发电量大约120亿千瓦时，可满足超过2200万居民的用电需求，每年可减少温室气体排放超过900万吨。

“华龙一号”全球首堆首次换料大修正在进行

今年春节，全球第一台“华龙一号”核电机组——福清核电5号机组首次换料大修正在进行。来自山东的杨宝松与“华龙一号”全球首堆大修团队坚守在现场，确保大修工作安全高质量完成。

杨宝松正在查看核电机组大修数据。受访者供图

在福清核电5号机组首次换料大修中，作为反应堆保护系统响应时间测试突击队的队长，杨宝松与大修团队自主研发了全自动全范围保护系统响应时间测试装置，提升了试验效率，以技术创新为大修工作“保安全”，确保核电机组下一循环的安全可靠运行。

据了解，“华龙一号”全球首堆——福清核电5号机组自2021年1月30日商业运行以来，截至2021年12月6日首个燃料循环结束，开始首次换料大修。

走村入户做好“电保姆”服务

“今天上午我刚到家，还没去街坊邻居家串门，供电所的人就来家里了。他们把家里的照明线路、插座插板检查了个遍。他们还教我在手机上交电费。这服务没得说！”1月31日，山东菏泽定陶区杜堂镇陈庄的返乡村民陈尔民刚到家，家里就来了一群供电员工。他们认真检查室内电力线路，临走时还在陈家门外醒目处贴了一张便民电力服务宣传卡。

山东菏泽定陶区供电公司员工服务返乡过年群众。受访者供图

“供电员工结合外出务工返乡人员的用电需求，主动上门开展服务，让群众一进家门就亮堂堂的，心里就会暖起来！”国网山东菏泽定陶区供电公司副总经理李岩说。

(责编：孙红丽、章斐然)