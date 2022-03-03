人民网记者 杜燕飞

“作为在住房领域具有传统优势的国有大行，我们30多年实现了从‘要买房，到建行’到‘要租房，到建行’，再从‘要存房，到建行’到‘长租即长住，长住即安家’住房服务品牌理念的变迁。”3月2日，建设银行董事长田国立在国新办举行的“促进经济金融良性循环和高质量发展”新闻发布会上表示，建设银行助力老百姓、进城务工、新市民等群体的住房需求，持续探索金融助力住房租赁新业态。

记者了解到，建设银行自2017年率先启动在住房租赁领域的金融探索以后，目前已初步形成了一套“平台+金融+机构+租赁产品和服务”四位一体的服务模式，支持保障性住房建设，推动长租房市场发展，让人民群众“住有所居”“住有宜居”。

打造住房租赁平台 规范市场交易环境

“通勤时间缩短到半小时，之前要一个小时以上，休息时间一半都花在了路上，这次终于找到了又便宜又安心的公寓。”刚刚搬进“CCB建融家园?天安云谷星寓”的小王，喜悦之情溢于言表。

小王老家在河南，两年前来深圳打拼，租房生活让他四处搬家、疲于奔走。后来，通过“CCB建融家园”平台，他了解到天安云谷星寓是建设银行深圳市分行联合深圳建信住房等打造的长租房项目，而且公寓离地铁10号线岗头站仅500米，各项设施配备齐全，便毫不犹豫地签了合同。“今年春节和父母打电话时，我终于能骄傲地说，我在深圳有家了。”

田国立表示，从理财的角度来讲，买房升值的时代已经过去了，即便升值，套现起来也非常难。随着市场成熟化，我国房屋租赁时代很快就会到来。但目前租赁市场存在两方面不平衡：一是法律如何保护出租方的收益；二是对于租赁方，租房有时不是特别方便，有的期限特别短，没有安稳的感觉。

“从新市民的角度来看，租房如果有固定期限在3年、5年、10年的稳定租期，就基本满足租房需求。我们尽可能固定长周期，把租金锁定、把期限锁定，慢慢地租房就会成为更多新市民的选择和常态。”田国立说：“为此，我们打造‘CCB建融家园’平台，设立建信住房服务有限责任公司，组建住房租赁产业联盟，在提高房屋居住品质的同时，降低行业运营成本，减轻租户经济负担。”

数据显示，截至去年底，“CCB建融家园”平台实名注册个人用户超3800万户，企业用户超1.5万户，帮助老百姓在线上高效完成了租赁交易，助力实现“住有所居”。

创新住房生态模式 增加市场房源供给

“哇！20多平米房子里沙发、茶几、床等家具应有尽有，还有独立的卫生间、厨房和朝南的阳台，房子离我们的工作地点，步行也只需要10分钟左右，每月租金还不到600元。我这就回家收拾东西，今晚搬进来！”当环卫工人郭大姐第一次走进自己的新家，一套位于广州市中心南园大街的“崭新”房屋，乐得合不拢嘴。

据介绍，为改善广州市环卫工人的居住条件，同时盘活老城区的空置公房，建设银行广州市分行与当地政府部门联合筹集了1000套空置住宅，打造“环卫工人之家”，以优惠的价格租给环卫工人，让他们住得舒适而体面。

“近年来，我们以多种形式支持城中村住房改造、工改租、商改租、集体土地新建，参与保障性租赁住房筹集；创新推出‘存房’模式，盘活企事业单位、个人存量闲置住房，增加租赁住房供给；培育多样化的‘住房租赁+’特色业态，打造了一批长租社区，为园区蓝领、职场白领、创客和进城务工人员提供差异化的租住服务。”田国立介绍，截至2021年底，建信住房管理房源已达12.9万套（间），打造“CCB建融家园”长租社区229个。

银保监会、住建部日前联合印发的《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》指出，商业银行要优化整合金融资源，积极对接保障性租赁住房开发建设、购买、装修改造、运营管理、交易结算等服务需求，提供专业化、多元化金融服务。

“《意见》有助于支持我国住房保障体系建设，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展。”国家金融与发展实验室特聘研究员任涛对媒体表示。

完善金融服务体系 保障市场融资需求

2020年7月1日，由建设银行担任项目协调人的北京建信瑞居物业服务有限公司股权转让摘牌仪式在北京金融资产交易所举行，这意味着国内首单住房租赁企业股权交易服务试点项目完成交易。

住房租赁企业股权交易服务是参照国际主流不动产投资信托基金（REITs）模式推出的一项金融创新。此前，建设银行依托建信住房开展了私募形式租赁住房REITs的探索，在北京、江苏、山东等地推进项目促成交易，拓展租赁住房融资来源。

业内人士认为，随着租赁市场的发展和国家政策的支持，长租房建设持续加速。但通过自持物业的重资产模式发展长租房，投入高、收益率低、回收周期长，限制了企业投资的积极性。企业以租赁住房为基础资产设立REITs，向公众投资者发行筹集资金，为住房租赁企业提供了有效的资金退出渠道，形成可持续发展的“开发、运营、盘活”的新模式，提升住房租赁行业直接融资比例，降低行业杠杆率和金融风险,拓宽了住房租赁企业融资渠道。

据介绍，针对住房租赁企业新建、改建、收购、运营全生命周期不同阶段的融资需求和特点，建设银行在贷款期限、担保方式等方面作出适应性创新，如创设期限最长25年的项目贷款;对于不同规模和类型的住房租赁企业精准配套贷款服务，如针对深圳、广东租赁住房以城中村形态为主，运营主体以小微企业为主的特点，探索通过平台合作、数据挖掘创新贷款产品，助力培育多元市场主体。截至2021年底，该行住房租赁贷款余额超过1300亿元，其中已纳入和拟纳入保障性住房租赁计划的项目累放超过630亿元，可提供房源超60万套。

住建部表示，2022年将增加保障性租赁住房供给，以人口净流入的大城市为重点，全年建设筹集保障性租赁住房240万套（间），“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增保障性租赁住房650万套（间），我国保障性租赁住房发展前景广大。

“作为一家大型国有银行，我们一方面要承担起社会责任，另一方面也有很强的专业设计能力。”田国立表示，发展保障性住房租赁不是为了替代房屋中介，而是希望用责任和诚信，包括金融的支持能力，帮助更多的房屋中介参与到市场的转型期间来，共同去打造新市场供给，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，保障房地产市场稳定运行。

(责编：杨虞波罗、高雷)