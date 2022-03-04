人民网北京3月4日电 （记者李栋）4日，农业农村部发布《关于推进农业经营主体信贷直通车常态化服务的通知》(简称《通知》)。《通知》指出，信贷直通车服务聚焦支持农业生产及与农业生产直接相关的产业融合项目，重点支持10万-300万元额度的适度规模经营贷款需求，对种业企业等农业科创企业支持的贷款规模可适度提高至单笔不超过1000万元的水平。

农业农村部相关负责人表示，优化信贷直通车服务拓展的支持对象，是以家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体为主，逐步覆盖高素质农民、种养大户、农业社会化服务组织、农业企业（含国有农场）等各类农业经营主体及农村集体经济组织。

其中，信贷直通车服务聚焦支持的农业生产及与农业生产直接相关的产业融合项目，包括粮食和大豆油料等重要农产品生产，以及农业社会化服务、农田建设、种业振兴、农业绿色发展、休闲农业、农业科创、农产品出口、农产品产地市场发展等。

在完善基本流程方面。健全“主体直报需求、农担公司提供担保、银行信贷支持”模式，完善“主体扫二维码申请、直通车平台自动核验、农担公司审查核保、银行机构审核授信、反馈信贷服务信息”的流程。向各金融机构开放信贷直通车平台接入口，提供农业经营主体信息核验和数据共享服务。鼓励有条件的地方与合作银行开发专项产品、优化服务流程、创新信贷模式，直接为各类主体提供信贷直通车服务。

《通知》指出，统筹开展授信服务，增强信贷产品可得性。

在做好银行信贷服务方面，《通知》要求建立重点支撑银行制度，各省（自治区、直辖市）及计划单列市重点支撑银行数量原则上不少于6家，其中中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六家大型银行不少于3家。原试点合作银行优先纳入重点支撑银行范围。

“年度内，重点支撑银行在信贷直通车的授信业务中占比原则上不低于60%，其中，六家大型银行不低于30%。重点支撑银行名单由省级农业农村部门商有关金融机构确定后，报农业农村部备案。”该相关负责人表示。

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