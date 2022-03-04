人民网北京3月4日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，近年来，我国对大熊猫、亚洲象、海南长臂猿、西黑冠长臂猿、豹、中华穿山甲、滇金丝猴、黔金丝猴、虎、朱鹮、绿孔雀、四爪陆龟等12种旗舰物种实施了抢救性保护，我国旗舰物种保护成效显著。

目前，大熊猫从上世纪七八十年代的1114只增至1864只；亚洲象种群数量由1985年180头增至300头左右；海南长臂猿由1980年的种群数量不足10只恢复到5群35只；朱鹮从1981年发现时的7只增至5000余只；东北虎豹国家公园内野生东北虎、东北豹数量分别超50、60只；野生绿孔雀增至约550只；滇金丝猴种群数量增至3800余只。

据了解，“十四五”期间，我国将开展物种专项调查，实施大熊猫、亚洲象、海南长臂猿、东北虎、中华穿山甲、四爪陆龟等48种极度濒危野生动物和百山祖冷杉、巧家五针松、白花兜兰、广西青梅等50种极小种群野生植物及其栖息地抢救性保护；建设珍稀濒危野生动物种源繁育基地和遗传资源基因库，开展大熊猫、普氏野马、麋鹿、朱鹮等15种珍稀濒危野生动物野化放归等。