人民网记者 杜燕飞

2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是，情系民生，汇聚民意，凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。《代表委员履职这一年》栏目聚焦来自政府部门、行业机构及一线企业的代表、委员，追寻他们的履职脚步，倾听他们的履职心声。

“当选为全国政协委员以来，我一直关注海洋经济综合开发、综合效率和效能的提升，提出了一些提案，部分提案得到了很好的办理。”全国政协委员、中国海洋石油集团有限公司中海油服深圳分公司党委书记、总经理郝振山日前在接受人民网记者采访时表示，去年自己提出的《关于深入贯彻新发展理念，解决好和谐用海的提案》，有关部委给予了积极反馈，推动了开发清洁能源来提升海洋的经济综合效能。

郝振山（中）调研走访钻井平台拖航作业等情况。受访者供图

“我在中国海油海上油气生产一线工作了20多年，自当选为第十三届政协委员以来，更加关注石油等高耗能资源的绿色低碳发展现状。” 郝振山说：“今年全国两会期间，我带来了一个《海上风电与海上油气等海洋能源综合开发利用的建议》的提案，是对去年提案的一个延续。我们不仅要开发清洁能源，也要用最经济的手段开发。”

他举例说，中国海油去年首创了改造的钻井平台安装海上风电。但在实践中调研发现，海域利用效率和项目整体效益不足，海洋能源综合开发尚缺乏统一规划，开发模式缺乏相应扶持政策。

为此，过去一年来，郝振山积极呼吁，统筹海洋功能区划，将海上风电和海洋油气区块纳入国家统一规划。对于油气作业与海上风电重合的区块统一审批，鼓励海洋油气企业参与开发海洋可再生能源，推动深远海资源共用，实现资源从专有型向共享型的转变。

他说，还要加强产业链培养力度，推进产业链融合发展，建议借鉴海洋油气工程技术和经验，发展海洋安装运维装备，从设计、制造、安装、运维等方面全面提升海洋产业链水平，促进产业链协同发展。

“履职这几年，我深深感受到全国政协委员不仅是一个荣誉和信任，更多的是党和国家、人民赋予我的责任与担当。我时常勉励自己要发挥政协委员作用，为能源行业、为海洋石油工业建言献策。”郝振山说。

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